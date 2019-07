Gli oli essenziali sono un prezioso alleato per la bellezza e la salute della pelle scopriamo quelli da portare assolutamente in vacanza.

La natura è una meravigliosa alleata per la bellezza e la salute della nostra pelle e gli oli essenziali ne sono un elisir d’eccellenza che rappresentano un prodotto fondamentale da tenere sempre in casa ed alcuni di questi potranno accompagnarci durante le vacanze.

Oli essenziali per rinfrescare la pelle, per lenirla e anche per proteggerla dalle punture di insetti indesiderati. Delle piccole e preziose boccette da tenere sempre a portata di mano.

Gli oli essenziali, tutti quelli da portare con noi in vacanza

Gli oli essenziali sono un prodotto naturale perfetto per trattare la pelle e per venire incontro a tutte le esigenze dell’epidermide, soprattutto durante la stagione estiva, quando è sottoposta allo stress dell’esposizione solare e dei bagni in mare o piscina.

Gli oli essenziali idratanti

Per idratare la pelle si potranno diluire in un olio base, che potrà essere di mandorle dolci, di argan o di jojoba, alcune gocce di olio essenziale di rosa, di camomilla, di sandalo, di patchouli e di palmarosa. Basterà applicare l’olio arricchito di uno o più oli essenziali sulla pelle umida con un leggero massaggio ogni sera dopo il bagno o la doccia.

Gli oli essenziali anti age

Gli oli essenziali per combattere i segni del tempo sono quello di Rosa Damascena, Incenso, Palmarosa, Vetiver, Neroli, Sandalo, Salvia sclarea e Geranio Rosa. Anche in questo caso, si potranno diluire in un olio base e applicarli sulla pelle umida con un leggero massaggio.

Gli oli essenziali lenitivi

Dopo l’esposizione al sole, per lenire la pelle arrossata, non possono mancare gli oli essenziali di elicriso e iperico, miscelati con olio base di mandorle dolci, avocado o jojoba.

Gli oli essenziali rinfrescanti

Per rinfrescare la pelle durante le ore più calde, si potranno applicare sulla pelle, sempre veicolati da un olio base, gli oli essenziali di menta piperita, di eucalipto, di limone, Zenzero e lavanda.

Per disinfettare la pelle

Per disinfettare la pelle l’olio essenziale per eccellenza è quello di Tea Tree, ma anche quello di Timo. Il primo è perfetto anche per allontanare le zanzare e come dopo puntura.

