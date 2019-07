Pamela Prati, il post dopo lo scandalo e il riassunto delle puntate precedenti.

Fonte: Instagram @pamelaprati

Se si parla di gossip, Pamela Prati è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste degli ultimi mesi. La storia del suo mai avvenuto matrimonio con Mark Caltagirone ha infatti fatto il giro del web, arrivando persino all’estero e superando i confini del gossip per abbracciare quelli della cronaca. Una storia sulla quale c’è ancora molto da dire ma che lei, così come anche la sua ex agente Eliana Michelazzo, sta cercando di archiviare, ovviamente a modo suo. Così, mentre la Perricciolo (l’altra ex agente) sembra essersi chiusa nel silenzio stampa e la Michelazzo parla già di un libro che racconterà la sua verità, la Prati ha deciso di dedicarsi alle donne, comunicando il tutto con un post su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Alfonso Signorini asfalta Pamela Prati: “Puoi stare anche a casa”

Se vuoi restare sempre aggiornata su Pamela Prati ed il Prati Gate CLICCA QUI!

Pamela Prati: “dedico il mio dolore alle donne”

Fonte: Instagram @pamelaprati

La sua storia con Mark Caltagirone inizia a cadere lentamente nel dimenticatoio, così, decisa a non fare la stessa fine, Pamela Prati è tornata a postare su Instagram, accennando ad un nuovo progetto che farà leva proprio su quanto accaduto negli ultimi mesi e sul dolore che dice di aver provato per tutta la storia e le cose che sono state dette su di lei:

“Grazie. A tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi difficili e grazie anche a chi mi ha fatto del male, in questi stessi mesi, in cui era facile farmene. Senza i secondi, non avrei visto così bene e amato i primi. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato e grazie per aver rispettato il mio silenzio, risultato di una ferita su cui, appena mi sporgevo, veniva buttato del sale. Ci si rialza più forti di prima, ma mentre mi rialzo completamente ho deciso di voler trasformare tutto questo dolore che ho patito ingiustamente, per la follia altrui, in qualcosa di buono che per chi è in difficoltà e sto lavorando su questo, mi sono concentrata su questo: trasformare il mio dolore in qualcosa di buono per gli altri, per le donne soprattutto, affinché nessuna soffra più quello che ho sofferto io. In questo mi sto facendo aiutare dal mio Avvocato Lina Caputo e ci saranno con me altre Donne dello spettacolo, che considero Grandi Amiche e di cui vi svelerò i nomi a breve. Grazie per l’affetto, davvero grazie. Spero di potervi ricambiare in questo modo, facendo per voi qualcosa di concreto. Prima lo farò e poi ve ne parlerò. Grazie per l’affetto… davvero grazie. <3”

Un messaggio ricco di promesse ma poco facile da comprendere e che lascia intuire solo il tentativo di lasciarsi alle spalle una storia che forse era nata come un tentativo di farsi pubblicità ma che in seguito è sfociata in qualcosa di molto più grande, andando a toccare tasti così delicati da mettere in atto una serie di denunce e di problemi legali che hanno coinvolto non solo Pamela Prati ma tutte le persone coinvolte.

Ma cosa è successo prima?

Per chi non lo ricordasse, Pamela Prati aveva annunciato, circa un anno fa, di essere in procinto di sposarsi. Da quel momento ha fatto alcune apparizioni in tv, parlando del suo compagno e dei bambini presi in affido con lui. Bambini che si è poi scoperto non esistere, esattamente come Mark Caltagirone. Da quel momento la sua presenza in tv è stata costellata da fughe in diretta, silenzi e bugie presto contraddette sia da Dagospia (il primo a scoprire che dietro la sua storia c’era una bufala) e poi dalla stessa Barbara d’Urso che ha dedicato a questo caso diverse puntate del suo programma serale. Dallo scandalo, noto anche come Prati Gate o Pratiful è poi nato lo spin-off dedicato alla sua ex agente Eliana Michelazzo che partecipando con lei alle varie puntate di Live – non è la d’Urso ha infine ammesso di aver scoperto di essere stata sposata per ben dieci anni con un uomo inesistente, ovvero Simone Coppi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Mara Venier e il particolare curioso su Pamela Prati

Una storia che ha fatto sorridere e arrabbiare gli italiani che si sono appassionati come non mai a quello che da un caso di gossip si è trasformato rapidamente in uno di cronaca, portando ad accuse e querele nonostante le quali, ancora oggi, non si riesce a capire l’artefice di tante bugie.

Una storia dalla quale la Prati sembra aver voglia di prendere le distanze. Che ciò sia possibile oppure no, ovviamente, sarà come sempre il tempo a stabilirlo. Intanto, insieme al libro (e al film) di Eliana Michelazzo possiamo iniziare ad attendere quest’ultima novità.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Valeria Marini difende l’amica Pamela Prati: “lei è solo una vittima”

Leggi anche -> Uomini e Donne choc: Pamela Prati tronista a Settembre?

Leggi anche -> Pamela Prati rompe il silenzio sui social – Foto