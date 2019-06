Pamela Prati rompe il silenzio sui social con una foto ed un messaggio emblematico.

Aria di rinascita per Pamela Prati? Dopo il caso mediatico scoppiato in seguito alle mancate nozze con l’inesistente Mark Caltagirone, Pamela Prati sembra essere pronta a ricominciare da se e per dimostrarlo ha deciso di tornare a mostrarsi su Instagram dove ha condiviso uno scatto in cui posa con aria da diva in costume da bagno, allegando un messaggio che sembra voler dire tante cose e che parla, appunto, di rinascita.

Pamela Prati e la foto che parla di rinascita

Il caso di Pamela Prati e del suo finto fidanzato è diventato così famoso da uscire persino fuori dall’Italia facendo parlare un po’ tutti di questa storia a metà tra il gossip ed il fatto di cronaca. Alla curiosità legata al personaggio di Mark Caltagirone, infatti, si sono unite una serie di denunce che hanno portato il pettegolezzo da fare in pausa pranzo ad un livello superiore, trasformandolo pian piano in un caso di cui parlare con serietà e dove non sono mancati appellativi importanti come truffa o estorsione. Una storia che di sicuro si è evoluta in modo diverso rispetto alle aspettative e che ha portato una notorietà per certi versi negativa a Pamela Prati che se inizialmente ha mentito spudoratamente in tv, rilasciando interviste sulla sua vita sentimentale e sul suo ruolo di mamma (anche questa una bugia), ha poi ammesso di essere stata plagiata, dando però messaggi controversi che hanno portato ad uscite di scena eclatanti, liti, pianti e, ultimo ma non ultimo, una richiesta di soldi (che la Prati asserisce non essere partita da lei) al programma serale di Barbara d’Urso.

Una serie di eventi che hanno dato ampio spazio a critiche anche forti da parte di chi non ha gradito le tante bugie e da chi ancora oggi vorrebbe conoscerne il motivo. In tutto ciò, Pamela sembra voler dare un taglio alle voci che girano su di lei e per farlo ha scelto di tornare a postare su Instagram mostrandosi in costume con un’aria da diva e inserendo come testo una citazione di Anna Magnani:

“Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso”

Parole che sembrano voler parlare appunto di rinascita, la stessa che forse Pamela Prati sente di doversi concedere o che, più probabilmente, spera di riuscire ad ottenere dopo lo scandalo che l’ha investita e che se da un lato ha fatto parlare di lei come non capitava da tempo, dall’altro ha gettato una serie di ombre dalle quali la show girl sembra volersi liberare. Ora, resta da vedere se questo scatto sancirà davvero un cambiamento o se la sentiremo ancora parlare di Mark Caltagirone e della storia che ha fatto chiacchierare un po’ tutti tra la primavera e l’estate tardiva che nel mondo del gossip si ricorderà per parecchio tempo.

