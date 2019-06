Barbara D’Urso smaschera con degli sms l’ex avvocato di Pamela Prati – FOTO

Non è ancora chiusa la querelle che riguarda Pamela Prati e il suo “matrimonio”

Pamela Prati ha da poco depositato un esposto presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro. Così facendo, l’ex soubrette cresciuta con Pippo Franco, ha di fatto mandato via il suo legale Irene della Rocca. L’avvocato ha fatto sapere che non ha chiesto soldi per far arrivare la Prati nella puntata di canale 5, ma Barbara D’Urso ha mostrato in diretta i messaggi del legale e la umilia così: «Abbiamo tutti i messagi, noi bugie non ne diciamo. Per quanto mi riguarda finisce qua». .

«L’ avvocato Della Rocca sostiene che io vi avrei detto una bugia», Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Live è ritornata dunque sulla richiesta di soldi ricevuta la scorsa puntata per far partecipare Pamela Prati alla trasmissione, e racconta come sono andate le cose con esattezza.

«A poche ore dalla diretta che avremmo dovuto fare la settimana scorsa e abbiamo la testimonianza di tutte le maestranze, verso le 15.30 dal telefonino con quale l’avvocato ha sempre interloquito con il nostro autore e col quale un minuto prima aveva parlato al telefono al produttore, da questo telefonoino aveva detto sono in auto con Pamela Prati sto andando all’aeroporto. Due minuto dopo è arrivato questo messaggio e mi dispiace che l’avvocato non lo trova più… però ce l’ho io. Io a voi le bugie non le dico».

Gli Sms mostrati da Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha mostrato i messaggi dove c’è in evidenza la richiesta del legale Della Rocca: «Se non mi date quello che chiede – si legge – non scende dalla macchina. 60K di cui 40% alla società titolare dei diritti di immagine».

Dopo questa richiesta di denaro la Prati si è dissociata e ha diffidato l’avvocato: «Pamela Prati deve essersi resa conto che non era una cosa giusta – prosegue Barbara D’Urso – ha scaricato l’avvocato. Pamela Prati ha affermato che doveva essere stasera, ma confermo che avrebbe dovuto essere nella scorsa puntata a titolo gratuito. Questa settimana abbiamo ricevuto una lettera dal nuovo avvocato Lina Caputo che chiedeva il diritto di replica. Noi ci siamo messi a disposizione, lei però non è qui. Evidentemente non ha ritenuto opportuno e per quanto mi riguarda finisce qua». «Questa è estorsione» replica l’avvocato Taormina in collegamento.

