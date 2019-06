Pamela Prati è pronta per raccontare la sua verità su Mark Caltagirone come ospite di Live – Non è la d’Urso. Ma intanto racconta la storia in una lunga intervista al settimanale ‘Chi’.

L’ennesimo capitolo della telenovela che vede al centro Pamela Prati e Mark Caltagirone si scriverà questa sera, 12 giugno, a Live – Non è la d’Urso dove la showgirl sarda andrà ancora una volta come ospite.

Intanto però ha raccontato la sua verità in una lunga intervista al settimanale ‘Chi’: l’amore della sua vita, le istruzioni che lui gli dava prima di ogni ospitata in tv, i rapporti con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ma anche quelli con Barbara d’Urso.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo CLICCA QUI!

Pamela Prati e Mark Caltagirone, la showgirl racconta tutta la storia

L’intervista di Pamela Prati al settimanale ‘Chi’ è una confessione su tutto, anche se dal suo punto di vista. Ha spiegato che quando ha cominciato a parlare con Mark Caltagirone, lui le ha raccontato di avere un bambino in affido, il famoso Sebastian. In seguito l’estate scorsa le chiese se fosse d’accordo di prendere insieme anche una bimba, Rebecca.

Mentre era seduta in un bar, Sebastian è arrivato insieme a Pamela Perricciolo, l’ha abbracciata chiamandola mamma e per lei quella è stata la prova che Mark esisteva davvero anche se non l’aveva mai visto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE : Pamela Prati compare di nuovo a Mediaset – VIDEO

E ha continuato ad essere così anche nei mesi successivi. Come ha confessato Pamela Prati, le sue agenti non gli hanno mai fatto conoscere l’uomo anche se erano state loro ad insistere, dicendo che era quello giusto per lei.

Si sono sempre parlati via chat e messaggi, ma ogni volta che la invitavano come ospite in talk show, era Caltagirone a suggerirle cosa raccontare su di lui e sui bambini, come comportarsi di fronte a chi la intervistava.

Quando il presunto fidanzato le ha chiesto di sposarla, gli ha detto subito di sì. Poi però sono nati i primi sospetti: “A ridosso del matrimonio ho iniziato ad avvertite che qualcosa della nostra storia non tornava. Ho iniziato a mandare tantissime richieste a Marco di incontrarci, gli chiedevo di raggiungermi e aiutarmi ad affrontare la situazione. Gli chiedevo di farsi vedere e sciogliere ogni dubbio. Ma lui, ogni volta, inventava una scusa, e i motivi erano sempre legati alla salute”.

Leggi anche: Pamela Prati: problemi con l’avvocato Taormina-VIDEO

Quando ha visto la foto dell’uomo e ha capito che non corrispondeva al suo Mark (o Marco), per alcuni giorni ha riflettuto e alla fine ha capito di essere stata vittima di una truffa. Era un amico della Perricciolo, ma lei non lo sapeva e l’ha scoperto solo allora.

Proprio sulle due agenti della showgirl sarda si concentrano tutti i sospetti. Anche lei adesso, ma solo adesso, ha forti dubbi. Non li ha mai avuti invece su Silvia Toffanin, l’unica che è sempre stata gentile e carina con lei, e sulle sue amiche come Valeria Marini, Sabrina Ferilli e Matilde Brandi che non l’hanno mai lasciata sola.

Di Barbara d’Urso invece non parla, anche se le tira una stoccata: “Perché quando a Live-Non è la d’Urso intervistano tutti i personaggi a cui è stato fatto quello che è stato fatto a me, con un sistema che si ripete da dieci anni, gli altri sono vittime e io no?”.

Questa sera comunque le due donne saranno ancora una volta faccia a faccia in uno studio televisivo. Riuscirà Barbarella a farsi raccontare tutta la verità e arriveranno le scuse di Pamela Prati alla conduttrice? Non ci resta che aspettare e assistere all’ennesimo confronto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Pamela Prati a Verissimo: la sua verità tra le lacrime

Pamela Prati rompe il silenzio: scrive un messaggio durante la notte

Barbara d’Urso, furiosa, lancia una sfida a Pamela Prati