Durante la puntata di Live non è la d’Urso, la conduttrice ha attaccato Pamela Prati, sfidandola a tornare nel suo programma.

Come ci si poteva aspettare, ieri sera, il programma condotto da Barbara d’Urso si è concentrato sul Prati gate e tutto il mondo che gli gira intorno. Ospite della serata è stata Eliana Michelazzo che dopo la confessione della scorsa settimana è tornata per aggiungere nuove informazioni sul caso. Ciò che ha sorpreso fortemente gli spettatori da casa è stato però il lungo monologo che Barbara d’Urso ha fatto parlando di Pamela Prati. Un monologo piuttosto adirato nel quale la conduttrice ha spiegato il perché della sua collera nei confronti della Prati e della situazione stessa, sfidando la donna a presentarsi nuovamente nel suo programma per spiegare tutte le bugie raccontate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pamela Prati rompe il silenzio: scrive un messaggio durante la notte

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo CLICCA QUI!

Barbara d’Urso contro Pamela Prati

Ad inizio puntata, dopo un breve riassunto su quanto avvenuto negli ultimi mesi con tanto di immagini che mostravano le bugie raccontate da Pamela Prati su Mark Caltagirone e sui presunti bambini presi in affido, Barbara d’Urso si è scaldata al punto da arrivare a sfogarsi contro la Prati per aver preso in giro non solo lei ma tutti gli italiani che in questi mesi le avevano creduto. Quese alcune delle cose dette dalla d’Urso durante il suo breve ma intenso monologo:

“Bisogna capire per quale motivo Pamela Prati che è una vittima ha nascosto alcune cose. Io sono anni che ospito a Pomeriggio 5 donne e anche uomini truffati che si innamorano virtualmente, che danno anche dei soldi perché sono plagiati. Io vorrei, se avesse il coraggio, ma non ce l’ha, che Pamela Prati venisse qui a spiegarmi perché da vittima truffata è venuta in trasmissione da me a raccontare di aver preso due bambini in affido o di aver preso l’aereo mano nella mano con il piccolo Sebastian, che non esiste. Per quale motivo hai inventato tutto questo? Perché hai detto tutte queste bugie, perché eri plagiata? Perché eri convinta? Se sei convinta te ne stai a casa a tua e vivi questo amore virtuale. Non vieni in trasmissione a parlarmi di incontri, parlando di dettagli. E sui bambini! Io sono furente sui bambini! ha parlato della gioia di essere madri. Tu non puoi saperlo. Non puoi sapere delle gioie e delle difficoltà di avere dei bambini in affido.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pamela Prati a Verissimo: “avrei conosciuto Mark il giorno del matrimonio”

Parole dure che il pubblico ha accolto con un lungo applauso.

Resta da vedere, ora, se Pamela coglierà questo invito per presentarsi al cospetto di Barbara o se come anticipato dalla d’Urso non ne avrà il coraggio, preferendo presenziare ad altre trasmissioni come ha fatto, per esempio, ieri sera a Chi l’ha visto dove il pubblico si è lamentato per la mancanza di spiegazioni e la totale scena muta fatta durante tutta la trasmissione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Pamela Prati, l’avvocato dichiara la circonvenzione d’incapace? VIDEO

Pamela Prati a Verissimo: la sua verità tra le lacrime

Eliana Michelazzo, l’incredibile rivelazione: “sono malata mentalmente”