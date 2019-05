Pamela Prati rompe il silenzio e scrive un messaggio sul suo profilo Instagram durante la notte

L’ultima volta che Pamela Prati ha detto la sua su tutto quello che sta accadendo è stato sabato quando è stata ospitata da Silvia Toffanin del suo programma Verissimo.

Un silenzio che ha deciso di mantenere fino al ieri notte quando ha deciso di pubblicare un messaggio sul suo profilo Instagram, nel quale ringrazia le persone che l’hanno sostenuta in questi giorni: “Grazie, grazie davvero, grazie di cuore a tutti voi che in questo mio momento drammatico, con le vostre manifestazioni d’affetto mi date un abbraccio di conforto e comprensione e affetto. Ed è di comprensione e affetto che ora più che mai ho bisogno. Grazie ancora a tutti.”

Pamela Parti: Eliana rivela il vero motivo del mancato Matrimonio di Pamela e Mark

Eliana Michelazzo in questa settimana ha rivelato, e continua a farlo, nuove interessanti retroscena che riguardano il matrimonio Prati-Cartagirone ma non solo infatti ha svelato anche alcuni dettagli che riguardano la sua vita privata.

Nel corso di un’intervista l’ex corteggiatrice ha rivelato il vero motivo che ha portato Pamela Prati ad annullare il matrimonio: “Quando Pamela doveva sposarsi e ha cominciato a tirarsi indietro l’ho implorata di fare il matrimonio perché questa cosa ci avrebbe salvato, invece lei diceva: ‘Litigo tutti i giorni con Mark perché lui mi offende per il mio ex’.

Poi rivela alcuni retroscena ancora sconosciuti riguardo il matrimonio “La Prati mi disse che lei e Mark avevano deciso di sposarsi per dare una famiglia ai bambini che stavano per prendere in affido. E penso che anche lei ci credesse perché parlava con questi bambini, anche se poi ho scoperto che Rebecca non esisteva ed era la figlia di un agente dello spettacolo. Sebastian l’ho visto in un bar dove lo ha portato la Perricciolo.

Siamo andate insieme a vedere un ristorante a Caserta, ma alla Prati non piaceva e quindi lei e la Perricciolo sono andate in Umbria. La mia socia mi disse che aveva lasciato un acconto di 15 mila euro, 10 li aveva messi Caltagirone e 5 lei, così le ho fatto un bonifico. Ma, quando il proprietario della tenuta si è tirato indietro, ho scoperto che non era stato dato nessun assegno. Pamela prima la conoscevo di vista, poi io e la Perricciolo abbiamo aperto un ristorante e la Prati veniva a cena da noi, così si è stabilito un rapporto più intimo. Quando ho saputo che Pamela Perricciolo le aveva presentato Mark Caltagirone mi sono arrabbiata: “Ma non stava con Wanda Ferro e dovevano prendere un bambino in affido?”.

