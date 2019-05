Kit Harington (John Snow) dopo la fine di Game of Thrones è finito in riabilazione per er stress e abuso d’alcol. Tutto in un video

L’ultima puntata di Game of Thrones è andata in onda lunedì. Questa è stata l’ultima stagione della serie tv e, a differenza delle altre stagioni, ha lasciato l’amaro in bocca sopratutto per il finale al quanto discutibile.

La fine dello show è stato un colpo per tutti e Kit Harington sapeva di non essere pronto ad abbandonare per sempre i panni di Jon Snow: “La fine dello show lo ha colpito molto duramente”. L’attore ha quindi deciso di ricoverarsi in segreto in una clinica di lusso, per riprendersi dallo stress e da qualche problema con l’alcol.

