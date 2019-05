Luca Onestini contro il GF: “Disparità di trattamento, Gianmarco ha ragione”

Luca Onestini, dopo lo sfogo del fratello, dice la sua e si scaglia contro questa edizione del Grande Fratello 16

Lunedì è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, programma condotto da Barbara d’Urso, e verso la fine della diretta Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista Luca, si è sfogato con Michael Terlizzi.

Il ragazzo si è lamentato perché da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello non ha ricevuto neanche una notizia da parte della sua famiglia: “Mi sono proprio stufato. Mi sono stancato di non sapere niente della mia famiglia. Tutti sanno qualcosa della loro famiglia. Io sai quanto so della mia famiglia? Zero. Almeno un messaggio, una foto, sono piccole cose che mi farebbero piacere e invece non c’è mai niente”.

Luca Onestini contro il Grande Fratello 16

Dopo aver visto lo sfogo di Gianmarco alcuni fan hanno chiesto a Luca Onestini di esprimere la sua riguardo quanto affermato dal fratello Gianmarco. Ovviamente anche l’ex gieffino ha notato questa disparità: “Gianmarco ha ragione a essere inca**ato, deluso, amareggiato. Sareste inca**ati voi, sarei incaz**to io. È normale, il dato è oggettivo ormai, il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto neanche una sorpresa. Perché? Quando ci sono alcuni che ne hanno ricevute talmente tante che ho perso il conto. A momenti chiamano anche le vicine di casa per dare abbracci e sostenere alcuni concorrenti”.

Luca ha anche affermato di non poter far nulla a riguardo e di non poter scegliere lui quando entrare nella Casa più spiata d’Italia:

“È una cosa che non mi so spiegare. Queste domande dovete farle agli autori o a chi gestisce il programma. Una cosa è certa, non siamo noi famiglia, che non siamo andati o che non abbiamo intenzione di andare, ci mancherebbe. Sono scelte di altri. Poi come mai ci sia questa disparità dovete chiederlo a loro non a me.

Poi ha aggiunto: “Gianmarco è anche il più giovane della casa, ha 22 anni. Gli altri che sono sui 30 hanno bisogno di tutte queste sorprese. Lui che è il più giovane deve farsi forza da solo. Non capisco la logica. Sono impotente, cosa posso fare? Sfondare la porta con la testa ed entrare dentro la casa?” Barbara d’Urso permetterà a Onestini di far visita a suo fratello?

