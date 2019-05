Pamela Prati a Verissimo: la sua verità tra le lacrime

Pamela Prati, a Verissimo, ha pianto davanti alla Toffanin, ammettendo che Caltagirone non esiste e che ora ha paura.

Sabato pomeriggio, i più curiosi riguardo la storia di Pamela Prati e del suo mai avvenuto matrimonio con Mark Caltagirone, sono rimasti incollati allo schermo per assistere all’intervista dell’ex protagonista del bagaglino con Silvia Toffanin.

La donna che per più di un anno ha giurato di essere impegnata con Mark Caltagirone, andando a smentire in tv chiunque osasse mettere in dubbio l’esistenza del suo presunto futuro sposo, ha infine vuotato il sacco ammettendo che Mark non esiste e che negli ultimi tempi, presa in un momento di enorme fragilità, è stata plagiata. Una storia inverosimile che non ha convinto il pubblico da casa che, sui social, ha continuato a commentare senza freni, esprimendo i pareri riguardo questa storia iniziata con un sorriso e terminata tra le lacrime.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pamela Prati a Verissimo: “avrei conosciuto Mark il giorno del matrimonio”

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda Pamela Prati e la sua storia con Mark Caltagirone CLICCA QUI!

Pamela Prati racconta la sua verità a Verissimo

È una realtà amara quella che la Prati ha mostrato a Verissimo Sabato pomeriggio. In uno scenario irreale con il pubblico fuori dallo studio, la soubrette ha confessato di essere stata vittima di un plagio e di non aver mai visto Mark Caltagirone. A suo dire, il loro sarebbe stato un rapporto svoltosi via chat, con qualche breve telefonata ricca di intermittenze e con la sola promessa di incontrarsi il giorno del matrimonio.

Una storia che è rimasta con troppe domande senza risposte, specie se si pensa che in ballo sono stati tirati fuori due figli, un bambino del quale non si sa ancora nulla e che Pamela avrebbe incontrato un giorno al bar, portato da Pamela Perricciolo, ed una bambina che da ultime indiscrezioni pare sia la figlia di un avvocato di Cagliari (lo stesso al quale erano state rubate delle foto) le cui foto sono state usate per reggere il gioco.

I misteri, però, non finiscono qui perché Pamela ha ammesso di essersi accorta che le foto di Caltagirone che aveva non appartenevano allo stesso uomo ma a due che semplicemente si assomigliavano. Un particolare del quale si sarebbe accorta solo negli ultimi giorni.

La donna, ha raccontato così episodi della sua vita in questo ultimo anno, passando da un argomento all’altro senza però fare chiarezza su quanto accaduto e su chi potrebbe esserci dietro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pamela Prati a Verissimo: “Mark Caltagione è un’invenzione”

A suo dire la colpa potrebbe essere sia della Perricciolo che di Eliana Michelazzo (a suo dire, rea di non averla messa in guardia visti i suoi precedenti con Simone Coppi, anche lui inesistente). Per il resto, però, si è limitata a fare delle congetture, piangendo (questa volta con le lacrime) e dichiarando di essere stata plagiata, di essere anche lei una vittima e di star ancora metabolizzando quanto avvenuto. Una storia che quindi potrebbe dirsi conclusa ma che molto probabilmente continuerà ancora viste le tante cose rimaste in sospeso e i dubbi che il pubblico continua ad avere circa il movente che avrebbe scatenato tutto ciò. Se da un lato c’è chi pensa ad una questione puramente economica, dall’altro c’è chi si è fatto l’idea di una storia nata da una macchinazione della Perricciolo e delle stesse Prati e Michelazzo. Di certo c’è solo che per la verità la strada da percorrere sembra sia ancora lunga.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Pamela Prati Gate: sua sorella Maria parla di Mark Caltagirone

Pamela Prati è pronta a raccontare tutto e si separa dalla Aicos

Pamela Prati, pugni contro la porta del camerino. Barbara d’Urso furiosa