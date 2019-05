Un modo davvero originale di creare dei bellissimi anelli riciclando le linguette del tetrapak. Degli anelli in stoffa unici e molto femminili.

Il riciclo creativo prende sempre di più la forma di una vera e propria arte con cui creare accessori davvero originali e molto belli, come questi anelli in stoffa realizzati riciclando le linguette del tetrapak, quelle presenti nelle confezioni del latte o dei succhi di frutta. Un piccolo accessorio che dona personalità anche al look più semplice e perfetto per l’estate che sta arrivando.

Sarà semplice e divertente creare tanti anelli in stoffe e colori diversi, bellissimi da sfoggiare in estate o per originali regali fai da te. Gli anelli saranno resi ancor ricchi e unici dall’applicazione di elementi decorativi come bottoni o perline.

Come realizzare degli anelli con le linguette del tetrapak

Per realizzare gli anelli con le linguette di tetrapak, avrete bisogno di:

linguette di tetrapak

feltro colorato

rimasugli di stoffa

spago

lana

elementi decorativi come strass, bottoni, perline

colla a caldo

Per realizzare gli anelli, dovrete creare dei cerchi in feltro di una misura leggermente superiore al tondo della linguetta del tetrapak e questa sarà la base su cui creare la decorazione vera e propria degli anelli. Con dei rimasugli di stoffa, si possono creare delle piccole roselline su cui attaccare le decorazioni. Con la lana inoltre, si potrà creare un piccolo pom pom da applicare sulla linguetta e da decorare a piacere. Questi anelli sono davvero graziosi, personalizzabili e perfetti per la bella stagione.

