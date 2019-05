Maria De Filippi ha deciso di dire la sua sul recente veto della Rai che le ha impedito di andare come ospite a Domenica In.

Chi segue Amici e Maria De Filippi saprà già che la conduttrice avrebbe dovuto essere ospite di Mara Venier Domenica scorsa. Dopo aver ospitato la regina del salotto pomeridiano della Rai, infatti, la moglie di Costanzo aveva accettato l’invito a contraccambiare, annunciando che sarebbe stata ospite della Venier Domenica 19 Maggio. Una promessa che, purtroppo, Maria non ha potuto esaudire e non per colpa sua né tanto meno per una mancanza di Mara Venier, come la stessa De Filippi ha tenuto a precisare durante una conferenza stampa dove, tra le altre cose, si è espressa anche su questo particolare avvenimento che ha lasciato un po’ tutti interdetti.

Maria De Filippi bloccata dalla Rai

Domenica scorsa il pubblico della Venier è rimasto sorpreso dall’assenza di Maria De Filippi che, poco tempo prima, aveva accettato l’invito parlandone persino in tv. Si è trattato di un evento strano che ha contrariato il pubblico da casa e la stessa Maria che durante una conferenza stampa ha ammesso di essere rimasta male per il veto che non è giunto dalla Venier (come alcuni avevano ipotizzato) ma dalla Rai.

La conduttrice di Amici ha quindi dichiarato di essere molto dispiaciuta per la scelta della Rai di bloccare la sua ospitata a Domenica In, ammettendo di aver trovato la cosa sia strana che antipatica sopratutto per via del fatto che lo aveva già annunciato in tv. Maria ha proseguito dicendo di essere solita mantenere le sue promesse e che quello era un semplice scambio di cortesie tra lei e Mara che, come lei, è rimasta male per non essere riuscita ad averla come ospite.

Un incidente diplomatico che ha lasciato tutti senza parole, insomma, soprattutto per l’assenza di spiegazioni o di motivi validi da parte della Rai che al momento non si è ancora espressa in merito.

Intanto con la giornata di ieri, Domenica In si è conclusa, pertanto la speranza di vedere Maria come ospite è da rimandare a data da destinarsi.

