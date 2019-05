Un menu completo per pranzo e per cena con il pesce spada. Ricette gustose, semplici e veloci da realizzare.

Il pesce spada, un prodotto del mare molto amato, versatile in cucina e semplice da preparare. Una carne che piace a tutti, soprattutto i piccini, per l’assenza di scomode e pericolose lische. Perfetto per i primi piatti è protagonista di ottimi secondi cotti in forno, in padella o alla brace. Un ingrediente che regalerà grandi soddisfazioni al palato sia consumato fresco che congelato.

Il pesce spada è un ottimo ingrediente, soprattutto per chi cerca un piatto saporito e ricco di proteine e grassi salutari per l’organismo. Il suo sapore delicato e la sua carne morbida ne fanno un piatto molto amato nella tradizione culinaria italiana che lo vede protagonista di moltissime ricette succulente. Ma scopriamo tutti i metodi di cottura per gustarlo al meglio.

Il pesce spada può essere cotto in forno. Il segreto per ottenere un pesce saporito è la marinatura alla quale la carne deve essere sottoposta almeno un’oretta prima di essere cotta. Basterà un trito di aglio, prezzemolo, scorza di limone grattugiata e olio evo per renderlo gustosissimo.

Per la cottura in padella, è consigliato mettere dell’olio evo sul fondo e lasciarlo scaldare, una volta pronto ci si adagerà la fetta di pesce spada avendo cura di farlo rosolare a fiamma alta per i primi minuti girandolo da ambedue le parti. Il resto della cottura potrà avvenire a fiamma media. Potrà essere servito con un trito di prezzemolo.

La cottura alla piastra o alla brace, necessiterà della marinatura, che potrà anche essere più saporita di quella consigliata per il forno e sarà perfetta con olio, succo di limone, rosmarino fresco e aglio.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con il pesce spada

