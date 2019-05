Elezioni Europee 2019, Lega primo partito d’Italia, crollano il M5S e Forza Italia. Gli ultimi exit pool.

Gli ultimissimi exit pool confermano tutte le precedenti previsioni, in queste Elezioni Europee 2019 a trionfare in Italia è il partito delle Lega ed in particolare il suo leader Matteo Salvini che sembra aver conquistato la maggioranza degli elettori italiani che hanno fatto volare la Lega ad oltre il 34% provocando una importante inversione al governo. Il Movimento Cinque Stelle infatti, sembra aver ribaltato il risultato delle ultime elezioni politiche e crolla sotto il 20%, complice forse la forte astensione alle urne nelle regioni del sud del paese da sempre roccaforte dei pentastellati.

A scendere vertiginosamente nel consenso popolare, Forza Italia che scende sotto l’8% seguito da Fratelli D’Italia che sotto il 7%. I risultati del voto italiano, sono sembrati chiari sin dalle prime proiezioni iniziate dopo la mezzanotte, mentre i risultato definitivi si avranno solo verso la tarda mattinata di questa giornata convulsa che si svolgerà tra le varie maratone televisive.

Matteo Salvini: “Una sola parola: grazie Italia!”

Il risultato delle Elezioni Europee si è rivelato netto e chiaro sin dai primi exit pool, e le ultimissime di queste prime ore del mattino quando lo spoglio è avvenuto in 48.372 sezioni su 61.576, confermano che a volare oltre il 35%, seguito dal Partito Democratico con un consenso popolare del 23%. Il Movimento Cinque Stelle crolla sotto il 20%, e mentre nessun rappresentante dei pentastellati avrebbe ancora commentato pubblicamente questo risultato che sembra ormai definitivo, Matteo Salvini ha ringraziato pubblicamente i suoi tantissimi elettori italiani, attraverso i social.

Salvini dopo essere emerso come il vincitore assoluto delle Elezioni Europee e ha voluto comunicare sin dalle prime proiezioni con il suo elettorato attraverso un messaggio di ringraziamento:

“Una sola parola: GRAZIE Italia!”

Con queste parole il leader del Carroccio ha commentato sui social i primi exit pool postando una sua fotografia mentre tiene in mano un cartello scritto a penna dove si può leggere:

“1°partito in Italia, grazie!”

Ancora silenzio stampa anche da parte dei maggiori esponenti dei Partito Democratico e degli altri partiti che preferiranno esporsi soltanto dopo i risultati definitivi a spoglio completato.

