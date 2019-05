Theresa May in lacrime: “ho servito il Paese che amo” – VIDEO

Theresa May in lacrime dopo la dimissione: “Ho servito il Paese che amo” – L’annuncio triste della Premier britannica – VIDEO

Theresa May in lacrime ha annunciato le proprie dimissioni. La premier britannica ha dichiarato: “Presto lascerò l’incarico che è stato l’onore della mia vita avere…La seconda donna primo ministro ma certamente non l’ultima”.

Le parole conclusive della premier May: “Ho svolto il mio lavoro senza cattiva volontà..ho servito il Paese che amo”.

