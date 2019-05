Eliana Michelazzo durante un’intervista fa nuove sconcertanti rivelazione. Ammettendo fi avere dei problemi mentali

Eliana Michelazzo in questi giorni è al centro dei giornali di cronaca rosa, non molti giorni fa la donna ha rivelato di non aver mai avuto un marito e che si tratta di una farsa messa in atto da Donna Pamela, un po’ come accaduto a Pamela Prati, anzi sempre che tra i due casi ci siano molti aspetti in comune.

Dopo tutte le dichiarazioni shock rivelate durante la trasmissione Live – Non è la D’Urso, l’ex manager della parti continua a svelare nuovi retroscena sulla sua vita e su quello che ha passato.

Durante un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli nel programma Non Succederà Più su Radio Radio, con le lacrime agli occhi ha rivelato: “Io ora farò le mie sedute psicologiche. Io sono malata mentalmente. Sono una persona, ho un cuore e me l’hanno distrutto. Non mangio, sono dimagrita. Da sola non ci sto, ho il terrore. Sono sempre una donna, non è giusto che mi trattano così. Ogni giorno scopro qualcosa che mi fa male. In questo momento voglio solo abbracci. Perché tutto questo male? Non lo merito. Ero talmente entrata in questo meccanismo, che non ho mai tradito Simone. Mi passerà, il medico mi aiuterà.”

Poi aggiunge: “Sono molto arrabbiata con donna Pamela, perché ogni giorno apro un tassello che mi porta molto dolore. Ora l’ho bloccata, non voglio più avere nulla a che fare con lei. Non sto bene e voglio curarmi. Ora voglio pensare a me, è la cosa più importante.”

Eliana Michelazzo: le rivelazioni sulla relazione con Simone Coppi

Eliana Michelazzo nel corso dell’intervista è tornata a parlare anche del rapporto che aveva con Simone Coppi e di quello che ha scoperto su questo ragazzo. L’ex corteggiatrice ha rivelato che ogni volta che sentiva una moto passare vicino casa pensava fosse il suo amoroso che la veniva a prenderle e, ancora oggi, se sente lo stesso rumore la sua mente la riporta sempre a lui.

Poi ha rivelato che le foto che le venivano inviate su questo presunto Simone in realtà appartenevano ad un’altro uomo, un modello svizzero. Ha anche rivelato: “Io ogni Natale facevo i regali al mio marito immaginario e lo stesso faceva anche mia mamma, poverina. Facevo i regali a lui e tutti i familiari inventati si Simone, io avevo una suocera, un cognato, un cugino. Pensa che io ho smesso di fumare perché lui aveva problemi cardiaci. Capisci? Lui aveva smesso e mi aveva convinta a smettere.” La storia di Eliana giorno dopo giorno diventa sempre più incredibile.

