Un gustosissimo menu completo per il pranzo e la cena con i fagioli. Ricette semplici, ottime e davvero economiche che conquisteranno tutta la famiglia.

I fagioli sono tra i legumi più amati e più utilizzati nella tradizione culinaria italiana. Ricchi di proteine e gusto sono ingredienti versatili in cucina e si prestano alla preparazione di primi piatti e secondi succulenti. Si sposano meravigliosamente con le carni, in particolare quella di maiale e anche con il pesce, primo fra tutti il tonno. Abbiamo pensato ad un menu completo per pranzo e cena con ricette che li vedono protagonisti.

I fagioli si possono facilmente trovare in commercio, freschi durante la stagione giusta, secchi e anche conservati in scatola. In tutti i casi, la prima cosa da fare prima di iniziare la preparazione andranno sciacquati. Nel caso dei secchi, dovranno subire un ammollo di almeno 10 ore per reidratarsi alla perfezione. I freschi potranno essere sciacquati e messi a cuocere in acqua. Mentre i fagioli in scatola, andranno sempre risciacquati con cura per eliminare l’acqua di conservazioni ricca di conservanti. Possono essere preparati al sugo di pomodoro o in bianco, in entrambi i casi tutte le diverse qualità di fagioli saranno ottime.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con i fagioli

