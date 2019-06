Pamela Prati è ancora nei guai, questa volta ad accusarla è il suo ex avvocato Taormina.

Pamela Prati, dopo l’addio dal suo avvocato che ha scelto di mollare il caso dopo essersi sentito coinvolto in una storia poco limpida, ha parlato di quanto accaduto dicendo di voler prendere provvedimenti. Parole che non sono piaciute all’avvocato Taormina che ha parlato di intimidazioni dicendo di aver già fatto un esposto contro la sua ex assistita.

