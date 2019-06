Pamela Prati, dopo le sue ultime affermazioni, sembra essersi messa contro l’avvocato Taormina.

Chi segue e conosce il caso che ormai da qualche tempo gira intorno a Pamela Prati, sa bene come quest’ultima si sia trovata sempre più al centro di un vero e proprio caos mediatico che, tirando le somme, sembra risalire sempre più ad una serie di bugie delle quali lei potrebbe essere addirittura l’artefice. Mentre c’è chi indaga per capire gli antefatti, nuovi guai si profilano all’orizzonte e portano la firma dell’avvocato Taormina che, dopo alcune affermazioni della Prati, ha deciso di replicare dicendo la sua e parlando di un esposto fatto in procura contro la sua ex assistita.

Pamela Prati, esposto in Procura dall’avvocato Taormina

Molti ricorderanno come l’avvocato Taormina, di recente, abbia dichiarato di essersi tolto dal caso riguardante la Prati perché poco convinto da alcuni punti. La Prati sembra non aver preso bene la cosa accennando al voler trattare le sue affermazioni nelle opportune sedi. Parole che all’avvocato Taormina pare non siano piaciute visto che l’uomo, prima a Live – Non è la d’Urso e successivamente durante il programma Iceberg ha parlato di intimidazioni da parte della Prati e alle quali ha scelto di rispondere con esposto in procura e la richiesta dei dovuti accertamenti.

Alle tante denunce, quindi, si aggiunge questo nuovo tassello che potrebbe mettere in seria difficoltà Pamela Prati che al momento, dopo aver detto la sua ad alcune trasmissioni, pare essere sparita dalla circolazione, lasciando il campo libero alle sue ex socie Eliana Micelazzo e Pamela Perricciolo che, proprio Mercoledì sera hanno detto la loro a Live – Non è la d’Urso.

Tornando all’avvocato Taormina, a suo dire la storia del matrimonio di Pamela Prati è stata una montatura della quale al momento non si conosce ancora la mente ma che di sicuro ha sia carnefici che vittime. Quale sia il ruolo di Pamela è ovviamente ancora da appurare così come lo saranno quello della Michelazzo e della Perricciolo. Ciò che è certo è che un caso che era nato come semplice gossip si è oggi trasformato, a tutti gli effetti, in uno di cronaca.

