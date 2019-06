Nina Moric: capelli rovinati dai parrucchieri. Ecco cosa è successo.

Ieri, sul noto account Instagram federico_fashion_style sono apparse delle foto del prima e dopo in cui venivano mostrati dei capelli visibilmente rovinati e poi miracolosamente aggiustati dalle mani esperte del parrucchiere.

Al centro della trasformazione, Nina Moric che ultimamente aveva effettuato delle extension presso dei nuovi parrucchieri (ex collaboratori di Federico) che come raccontato dallo stesso hair stylist dopo averla invitata presso il loro nuovo salone le hanno rovinato la chioma.

Una tragedia per ogni donna e che può esserlo ancor di più per chi lavora nel mondo dello spettacolo e, per questo, punta molto sull’apparenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Karina Cascella senza freni contro Nina Moric: “lui ti ha distrutto i neuroni”

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Nina Moric: il prima e dopo dei suoi capelli

A mostrare il tutto è stato il suo storico parrucchiere che con una serie di storie e di foto pubblicate su Instagram ha mostrato il prima e il dopo, spiegando un po’ l’accaduto. Queste alcune delle cose scritte in proposito:

“Non so chi sia l’artefice di questo danno… parrucchieri che si credono stilisti di fama internazionale… e guardate che lavori fanno oltre tutto a persone che sono molto in vista… e poi si permettono anche il lusso di giudicare il lavoro degli altri chiamando poi persone che vengono qui nei miei saloni per costringerli ad andare nei loro saloni promettendo di uscire come delle principesse. E meno male che questo è il risultato! Ma questa è colpa mia… perché sono una persona talmente tanto umile che ai miei ex collaboratori ho sempre dato l’opportunità di fare cose prestigiose come seguire personaggi dello spettacolo senza mai tenerle solo per me perché per me le persone dello spettacolo sono come le clienti non famose e i miei dipendenti devono sentirsi realizzati sin da subito! Poi però quando vanno via si sentono i più bravi del mondo e si permettono il lusso di poter chiamare le clienti del salone e promettere delle magie…”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Nina Moric, uno sfogo senza eguali contro Belen Rodriguez

Al post, ne sono seguiti altri in cui è stata svelata l’identità di Nina Moric che si è mostrata sollevata e soddisfatta per il ben lavoro svolto e per i capelli che grazie a delle nuove extension sono tornati a sembrare sani e belli. A seguire anche un video con il risultato finale.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GUARDA ANCHE:

Ritorno di fiamma tra Nina Moric e Luigi Favoloso – VIDEO

Nina Moric lancia una pesante frecciatina contro Fabrizio Corona

Nina Moric risponde infuriata alle accuse dei follower