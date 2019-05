Karina Cascella, ospite a Live non è la d’Urso si è scagliata contro Pamela Prati.

Ieri sera, durante la puntata di Live non è la d’Urso si è tornati a parlare di Pamela Prati e di tutta la storia che le ruota intorno. Karina Cascella, ospite in studio, si è mostrata da subito agguerrita contro l’ex prima donna del Bagaglino, commentando con palese astio le sue azioni e la scelta di raccontare tante bugie su una storia d’amore nella quale ad un certo punto sono stati coinvolti anche dei minori. La puntata di ieri ha infatti portato alla luce come i presunti figli presi in affido da Pamela Prati, in realtà non esistano. Se Rebecca è una bambina, figlia di un avvocato di Cagliari, della quale sono state sottratte solo le foto, dietro Sebastian si nascondeva invece un bambino in carne ed ossa che, inconsapevole, ha interpretato un ruolo, convinto di essere stato scritturato per una fiction televisiva. Una storia assurda che ha fatto infuriare Barbara d’Urso e che ha portato Karina Cascella ad attaccare la Prati.

Karina Cascella contro Pamela Prati

Dopo il lungo sfogo di Barbara d’Urso che ha sfidato Pamela Prati in diretta tv, anche Karina Cascella ha dato voluto dire la sua, dicendosi contraria a tutto quello che la donna ha fatto e detto nei mesi scorsi. Sempre più avvelenata contro la Prati, Karina Cascella ha ricordato che senza la confessione di Eliana Michelazzo, Pamela non avrebbe mai ammesso la verità, continuando nel suo gioco di menzogne che, tra le altre cose, hanno toccato argomenti delicati come le aggressioni con l’acido e l’affido dei minori. La Cascella, sempre più adirata, dopo aver ricordato che la Prati in quel momento era ospite di Chi l’ha visto, si è infine rivolta a lei dicendo:

“La cara Pamela Prati che spero mi stia guardando e te lo voglio proprio dire, ti devi vergognare a nome di tutte le mamme d’Italia e delle mamme che cercano di avere figli e di avere figli in affidamento, guardo in telecamera e ti dico io Karina Cascella, a te Pamela Prati, vergognati perché fai schifo”

Parole che hanno riscosso diversi consensi sia dal pubblico in studio che da quello da casa che sui social ha detto la sua su quanto stava avvenendo.

Quella di Pamela Prati è ormai una storia che tocca diversi argomenti e che, come la stessa Barbara d’Urso ha sottolineato, dal gossip si è spostata a qualcosa di molto più serio. Si parla infatti di truffe, di circonvenzione di persone, di ricatti e persino di denunce. A tutto ciò si unisce la presenza dei minori che nella grande farsa messa in scena non si è ancora capito bene da chi, rappresentavano i figli in affido e ovviamente inesistenti della Prati. Una storia che ha sicuramente ancora molto da dire e che lo farà probabilmente attraverso più trasmissioni ed interviste come, d’altro canto, sta già avvenendo.

