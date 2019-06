Pamela Prati, in un file audio emerso da poco, avrebbe dichiarato di essere in compagnia di Mark Caltagirone, il fidanzato che in realtà non esiste.

Prosegue senza sosta quella che ormai è stata definita la soap opera dell’anno ovvero la finta storia d’amore di Pamela Prati che ad un certo punto si è estesa anche ad altri personaggi, portando alla luce, neanche fosse uno spin-off, quelli di Eliana Michelazzo e Simone Coppi, altra coppia inesistente.

Da una recente intervista rilasciata da Pamela Perricciolo (Donna Pamela) a Fanpage, è infatti emerso che la Prati fingeva anche con lei e che in un file audio avrebbe addirittura detto di essere in compagnia di Mark Caltagirone.

Pamela Prati e il file audio in cui parla di Mark Caltagirone

Quella di Pamela Prati e Mark Caltagirone è una storia surreale, tanto da essere ormai sulla bocca di tutti e di aver fatto dello stesso Mark un vero e proprio personaggio, molto noto sul web.

Al di là degli aspetti comici della storia, non si può negare la presenza di truffe ed il coinvolgimento di minori, cosa che rende il tutto estremamente serio e sempre più lontano dal semplice gossip.

A tutto ciò si unisce anche un file audio che la Perricciolo, recentemente intervistata da Fanpage, avrebbe portato come prova del fatto che la Prati fingeva.

Nel file in questione, infatti, Pamela asserisce di essere in procinto di consumare un aperitivo mentre attende il suo Marco.

Il file audio, condiviso dal sito Bitchyf, è il seguente:

“Grazie Pam, buonissima, l’ho mangiata. L’ho mangiata come aperitivo intanto che aspettavo Marco.”

Una testimonianza audio alla quale se ne sono unite altre via chat e dove nelle varie conversazioni, sempre la Prati dichiarava di essere con Mark.

Affermazioni strane visto che la donna ha recentemente ammesso di non aver mai incontrato Mark e che era convinta di poterlo conoscere il giorno del matrimonio.

La storia, quindi, sembra non essersi ancora conclusa e avere altre informazioni importanti da dare ai tanti utenti interessati che hanno ormai iniziato a curiosare anche sulla vita dei personaggi che ruotano attorno a tutta la storia e che fino a poco tempo fa erano del tutto sconosciuti.

