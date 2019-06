Live – Non è la d’Urso continua a confermarsi come programma dell’anno grazie a degli ascolti da record. E in giro si parla già di puntate extra.

Live – Non è la d’Urso, il programma inaugurato quest’anno dalla famosa conduttrice di Mediaset ha fatto ancora una volta il boom di ascolti. La scorsa puntata, andata in onda Mercoledì sera ha infatti confermato ancora una volta il successo del programma che, puntata dopo puntata, ha continuato ad attirare una fetta di pubblico sempre più grande, fino a diventare uno degli eventi televisivi più attesi della settimana.

Live Non è la d’Urso, possibili puntate extra?

Che il nuovo programma serale di Barbara d’Urso sia campione di ascolti è ormai risaputo.

Quello che è ancora incerto è il suo destino che sembra contare sulla possibilità di alcune puntate extra.

Sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale sembra infatti che Mediaset abbia chiesto a Barbara di estendere la programmazione di almeno un paio di puntate. Richiesta che se fosse vera sarebbe più che condivisibile e che sicuramente sarebbe accolta con entusiasmo dai fan del programma che in rete temono già il momento dei saluti.

D’altro canto, come la stessa d’Urso ha comunicato ieri a Pomeriggio Live, ci sono ancora tante cose da dire su uno degli argomenti più scottanti del momento, ovvero il Prati Gate e visto che ad occuparsene in modo quasi esclusivo è stato proprio il suo programma, poter continuare a seguirne gli sviluppi sarebbe sicuramente il massimo sia per il pubblico che per Mediaset che potrebbe puntare ancora per un po’ su uno dei suoi cavalli vincenti. Al momento, quindi, c’è solo da attendere per capire se le voci, che al momento restano appunto voci di corridoio, sono destinate a diventare realtà.

In tal caso l’estate sarà sicuramente diversa, specie per chi vive ormai nell’attesa di saperne di più su Mark Caltagirone, la famiglia Coppi e tutto il mondo che gira ormai da mesi intorno a Pamela Prati e al suo finto matrimonio.

E chissà che Barbara, proprio per amor di precisione, non decida di continuare per essere lei a mettere la parola fine ad una storia che ormai da mesi sta tenendo tutti con il fiato sospeso.

