Alessia Marcuzzi, critiche per una foto: ecco perché

Alessia Marcuzzi non è nuova del panorama televisivo italiano: l’attuale conduttrice e attrice è ormai conosciutissima nel nostro paese. La sua scalata verso la notorietà è iniziata con alcuni timidi esordi nei primi anni ’90, ed è passata per alcuni ruoli importanti sia negli sceneggiati TV che nelle conduzioni.

Nonostante la Marcuzzi però non sia più la modella ventenne dei primi tempi, rimane comunque un personaggio che si è affermato sulla scena italiana. Ora l’ex modella romana ha 46 anni (47 a novembre di quest’anno), e come tante altre celebrità ha imparato negli anni a relazionarsi con il suo pubblico, anche attraverso i mezzi più tecnologici.

Proprio per questo anche lei è attiva sui social, e in particolare su Instagram: anche se è ormai molto amata però, qualche critica quà e là scappa sempre, soprattutto nel caso di alcune foto osè, che la Marcuzzi avrebbe deciso di postare senza troppi problemi..

Alessia Marcuzzi e le critiche per la sua foto osè: ecco cosa dicono i commenti

“Ad una certa uno dovrebbe arrendersi ad un concetto inesorabile: si invecchia. Un concetto che non guarda in faccia nessuno. Le bellezze che sono rimaste tali in eterno è perché sono morte! Insomma io dico: taglia qua, stringi la, tira su, tira giù…..ma alla fine sempre quasi 50 anni c’hai!”: questo è solo uno dei tanti commenti che hanno bombardato Alessia Marcuzzi dopo che ha postato uno scatto molto sexy che la vede ritratta con una mascherina nera di pizzo sopra agli occhi.

Sono in tanti a essere infastiditi, provando a ricordare alla conduttrice che l’avanzare dell’età richiederebbe una certa compostezza e la rinuncia ad alcuni modi di mostrarsi: “Ma non ti senti ridicola????”, “Ma chi stai a provocare? Ma calmati….Che sei sugli ..anta…ormai anche te”.

Ciononostante, la Marcuzzi continua a postare liberamente le sue foto, aldilà delle critiche: altri commenti l’avevano interessata appena una settimana fa, quando era stata ripresa per aver mostrato troppo le sue ossa in uno scatto in bikini.

