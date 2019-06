Gianmarco Onestini incontra Ivana Icardi dopo a dichiarazione di ei a Grande Frateo: ecco cos’è successo senza teecamere.

Gianmarco Onestini e Ivana Icardi protagonisti di un confronto senza telecamere? A quanto pare no. Nonostante la volontà della sorella di Mauro Icardi di parlare senza telecamere con Gianmarco, pare che Onestini Junior abbia rifiutato l’incontro. A svelare tutto è Cristian Imparato che, ai microfoni di Pomeriggio 5, ha raccontato il rifiuto di Gianmarco.

Gianmarco Onestini snobba Ivana Icardi: Cristian Imparato svela cos’è successo senza telecamere

Nessun incontro chiarificatore tra Gianmarco Onestini e Ivana Icardi dopo le rivelazioni di Valentina Vignali. A raccontare cos’è successo dopo la finale del Grande Fratello 2019 che ha decretato la vittoria di Martina Nasoni è stato Cristian Imparato che, in diretta, durante Pomeriggio 5, ha puntato il dito contro il suo ex coinquilino. “Io sono molto amico con Ivana, ieri siamo stati insieme a festeggiare. Lei sta vivendo un periodo di pausa col fidanzato per capire le sensazioni che sente. Siamo stati a fine serata in camera da me, ho chiamato Michael e ho detto di venire con Gianmarco. Ivana voleva parlare con lui”, ha raccontato Cristian.

Gianmarco, però, si è difeso affermando di aver semplicemente scelto di trascorrere del tempo con i genitori che non vedeva da due mesi: “Io dovrei avere il diritto di parlare con i miei genitori. Foto con i fan? Non è assolutamente vero. Il Grande Fratello è finito, questa acidità dai…”. Le parole di Gianmarco, però, non hanno convinto Cristian, sicuro che Onestini abbia di proposito rifiutato l’incontro con Ivana: “Ivana voleva il confronto fuori dalla Casa. Non c’è nulla di male”, ha concluso Imparato.

