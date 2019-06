A Live – Non è la d’Urso va in scena l’atto finale del Pamela Prati Gate con il duro confronto di due delle protagoniste Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo.

Anche oggi a Live – Non è la d’Urso il tema chiave è stato il celebre ‘Prati Gate’, con tanti protagonisti che si sono confrontati. Così dopo le rivelazioni di Luigi Oliva, ultimo ex noto di Pamela Prati, che ha raccontato la sua verità su questa situazione e l’esistenza di altri profili falsi, è arrivato il momento tanto atteso.

Il talk di Barbara d’Urso che chiude con questa puntata i battenti per le vacanze aveva infatti annunciato oggi l’incontro scontro tra Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. Due delle tre principali protagoniste di questa soap, si sono finalmente ritrovate faccia a faccia. Le due ex amiche che oggi si scambiano denunce e querele erano presenti nello stesso studio per far luce sulla loro verità.

Lo scontro tra Pamela e Eliana

Nuova confessione a Live – Non è la d’Urso di Pamela Perricciolo. Ha iniziato l’intervista accusando Pamela Prati e dichiarando di aver retto il gioco alla showgirl e di essere molto delusa da lei: “Avrebbe dovuto metterci la faccia e venire a chiedere scusa ai telespettatori”.

Si passa poi all’argomento bambino, il piccolo Sebastian. Un argomento che sta molto a cuore alla d’Urso e che ha colpito molto. La Perricciolo ha dovuto ammettere che non ha mai pagato la mamma del bambino e la motivazione è stata che i suoi genitori non avevano un Iban. Dichiara poi che è stata la stessa mamma a contattarla per far lavorare il bambino e che ora porterà nelle sedi legali la madre del bambino.

Pamela smentisce di aver dato un copione al bimbo dicendogli di fingere di avere un tumore. I video del tumore del bambino sarebbero stati mandati solo da Pamela Prati: “Lei non è la santa che si vuole far credere”

Pamela si arrabbia sentendo di essere il capro espiatorio e dichiara che Eliana Michelazzo sapeva benissimo che il suo presunto marito Simone Coppi fosse falso. E ad avvalorare le sue parole anche l’avvocato della Perricciolo.

Barbara d’Urso chiede in continuazione perché abbiano inventato tutta questa storia, perché creare questa rete di contatti e fingere che queste persone esistano, ma la Perricciolo non riesce a rispondere. Dichiara solo “la situazione ci è sfuggita di mano”.

L’agente accusa poi la Prati dichiarando che è stata lei a far partire la questione del matrimonio e che né lei né Eliana sapevano di queste nozze. Alla fine il tanto confronto tanto attesa tra Pamela e Eliana non è avvenuto anche se la Perricciolo ha ribadito di non essere l’unica ad aver inventato tutto: la Michelazzo che ora la accusa sapeva tutto come lei.

Pamela Perricciolo rivela: “È nata così l’operazione Mark Caltagirone”

Eliana Michelazzo, nuovo sfogo notturno: “Sei pure ladra!”

Prati Gate: Mark Caltagirone è ormai un icona

