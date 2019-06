Dopo l’annuncio di Barbara d’Urso sul perché Pamela Prati non ha preso parte a Live – Non è la d’Urso, arrivano le repliche delle dirette interessate.

Sembra non ci sia fine al caos mediatico che ormai da mesi ha coinvolto Pamela Prati e tutto coloro che le ruotano attorno. Dopo l’annuncio di Barbara d’Urso che nel corso del suo programma serale ha motivato l’assenza della Prati parlando di una richiesta esosa di soldi, sia Pamela che il suo avvocato hanno prontamente reagito, entrambe in modi inattesi. Sembra infatti che la Prati abbia deciso di revocare il mandato all’avvocato Irene Della Rocca mentre quest’ultima si sarebbe difesa con una lunga lettera a Fanpage, dove ha spiegato punto per punto quanto affermato dalla d’Urso, contestando sia la richiesta economica che la pretesa di alcuni accordi tra le parti.

La “verità” sul cachet richiesto da Pamela Prati

È una storia sempre più ricca di misteri quella che coinvolge Pamela Prati che, ad ogni apparizione, giunge a mescolare le acque ormai torbide di questo caso mediatico che da gossip è rapidamente passato a ben altro. Così, dopo le parole della d’Urso sembrerebbe che la Prati si sia dichiarata ignara della richiesta economica e che pertanto abbia deciso di revocare il mandato al suo avvocato. Questa, di contro, avrebbe dichiarato di non aver mai parlato di un cachet ma di aver chiesto un risarcimento danni. Inoltre, da come ha scritto a Fanpage, anche gli accordi erano diversi mentre per quanto riguarda il forfait della Prati, questo sarebbe stato improvviso, probabilmente per via del fatto che l’ex showgirl del Bagaglino è attualmente molto provata.

Ecco uno stralcio della lunga lettera che è possibile trovare integralmente su fanpage.

“Per una serie di volontari fraintendimenti o di mancanza di comunicazione tra le varie parti coinvolte, la richiesta di risarcimento danni per la mancanza della liberatoria sulle immagini di precedenti partecipazioni a Live, per diffide già inoltrate da tempo al programma, è diventata, almeno per il pubblico, una sorta di cachet da parte della signora Prati. La mia cliente non ha richiesto alcun cachet per la sua eventuale partecipazione alla trasmissione Live, soprattutto aveva chiesto di partecipare all’ultima puntata e quella svolta ieri non era assolutamente l’ultima puntata. Inoltre ieri sono state fornite al pubblico informazioni false sulla prevista partecipazione dei legali alla trasmissione, avendo la sottoscritta un impegno a Roma, per cui dovevo essere in città alle 17, quindi certamente non presente in puntata. Anche la collega Caputo aveva impegni professionali in altre parti d’Italia. Come avremmo potuto essere presenti in trasmissione resta un mistero”

Ed è un mistero anche il perché Pamela abbia quindi scelto di andarsene all’ultimo istante, lasciando di fatto il programma scoperto. Che sia sua intenzione presentarsi davvero per l’ultima puntata? Live – Non è la d’Urso è stato infatti prolungato e durerà per tutto il mese di Giugno, un cambiamento recente che potrebbe aver portato la Prati alla scelta di non presentarsi. Quel che è certo è che ora in molti attendono una replica dalla d’Urso che, potrebbe giungere proprio Mercoledì prossimo. Come sempre, quindi, non ci resta che aspettare.

