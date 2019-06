Valeria Marini durante l’intervista rilasciata per il quotidiano Il Tempo ha espresso la sua opinione riguardo il caso di Pamela Prati – Mark Caltagirone e sulle loro presunte nozze

La Diva e Inevitabile Valeria Marini in occasione dell’uscita del suo singolo estivo ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Tempo e nel corso della chiacchierata ha avuto modo di parlare anche del caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Secondo l’ex naufraga la sua amica sarebbe stata fregata dalle sue due agenti: “non do giudizi, ma l’impressione è che il raggiro ci sia stato”.

Poi ha aggiunto: “Credo che Pamela in questa storia sia una vittima. È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei. All’inizio è stata la gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste. Qualche giorno fa ho incontrato Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, e l’ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia. L’altra Pamela, la Perricciolo, non lo so…. Anche se dobbiamo dare il giusto peso alle cose: non è che hanno ammazzato qualcuno.”

Ma non è tutto infatti l’ex inquilina della prima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato di essere venuta a conoscenza del caso Prati-Caltagirone solo dopo essere rientrata dal viaggio in Spagna: “Ho ricevuto il messaggio di una giornalista: ‘Per caso hai ricevuto la partecipazione…’. Non capivo, poi ho visto il polverone che si era sollevato. Un po’ ho pensato all’imbroglio del mio matrimonio, anche se il caso è diverso, a me era tutto perfetto tranne lo sposo.”

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Valeria Marini difende la Prati ma Barbara D’Urso l’attacca

Il pensiero espresso da Valeria Marini su Pamela prati di certo non si sposa con quello dei Barbara D’Urso. La regina di Cologno, che ha dato molto spazio al caso Mark Caltagirone, ha espresso il suo pensiero sulla showgirl.

Durante un’intervista rilasciata per la radio “Circo Massimo” ha affermato: “La vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati è diventata così importante per gli italiani perché non è più una storia di gossip, ma una cosa giudiziaria. Tutto è partito da Dagospia, poi sono uscite cose assurde. Probabilmente dietro ci sono delle truffe, e c’è un universo gravissimo. Da anni mi preoccupo di truffe amorose, ma questa cosa è diventata ancora più pesante quando una signora ha riconosciuto il suo bambino quale Sebastian, finto figlio di Mark Caltagirone. Sono rimasta scioccata. Ho visto i video di questo bambino che dice sono malato, sto facendo la chemio… Cose di una gravità assurda. Quindi ho affondato la lama”

Leggi anche >>> Pamela Prati torna sui social con Valeria Marini : “Un’estate stellare”

Leggi anche >>> Irina Shayk con il figlio di Eastwood: ecco il flirt

Leggi anche >>> Vladimir Luxuria sedotta e tradita da un tecnico di Mediaset – Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI