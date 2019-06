Pamela Prati torna sui social con Valeria Marini : “Un’estate stellare”

Pamela Prati dopo il caso di Mark Caltagirone torna sui social insieme a Valeria Marini, nelle storie della showgirl sarda baci stellari e sorrisi

Dopo l’intricata vicenda di Mark Caltagirone e le storie che si sono andate a creare intorno, Pamela Prati ha deciso di prendersi una pausa e di allontanarsi dall’attenzione mediatica. In seguito a quanto accaduto questa è la prima volta che la showgirl riappare sui social e lo ha fatto insieme alla sua carissima amica, Valeria Marini.

Le due ex stelle del Bagaglino, che sono apparse insieme su una storia Instagram, si trovavano su una barca in mezzo al mare, felici e sorridenti, con il vento che scompiglia i loro capelli ed i baci stellari che le due si scambiano. Le due hanno augurato a tutti i fans una felice estate: “Buona estate stellare” Tuttavia questa non è stata la prima volta che la showgirl ha pubblicato qualcosa sul suo profilo Instagram, infatti giusto ieri ha condiviso con le persone che la seguono e la sostengono una foto in costume vicino ad un albero.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Pamela Prati cerca tranquillità dopo la vicenda di Mark Caltagirone

Dopo le ultime confessioni della Perricciolo e di Eliana Michelazzo a ‘Live Non è la D’Urso’, la soubrette sembra alla ricerca di tranquillità. Lo testimonia l’ultimo post che Pamela Prati ha pubblicato sul suo profilo Instagrma: “Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso.”

La Prati quindi è pronta ad andare avanti con la sua vita dopo la pioggia di critiche e il caos mediatico causato dal suo finto matrimonio da lei annunciato e pubblicizzato in tv.

Leggi anche >>> L’ex avvocato di Pamela Prati sulla richiesta a Mediaset “è estorsione”

Leggi anche >>> Live – Non è la d’Urso: lo scontro tra Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo

Leggi anche >>> Barbara d’Urso va in pausa: “Facciamo disintossicare i telespettatori”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI