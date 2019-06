Pamela Prati si scaglia contro Barbara D’Urso e rivela la vera identità dell’uomo fotografato con lei e spacciato per Mark Caltagirone

La storia di Pamela Prati non ha fine e oggi sono emerse nuove interessanti rivelazioni su Mark Caltagirone, a rivelarle è stato proprio la showgirl che ha deciso di rilasciare una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Proprio durante la lunga chiacchierata ha rivelato la vera identità dell’uomo con cui si è fatta paparazzare, l’uomo che tutti credevano fosse Mark immortalato con il cappello di spalle: “Era un amico della Perricciolo. Per convincermi a fare questa foto, Marco mi disse che prima del suo arrivo era opportuno mettere a tacere tutti facendomi fotografare con un uomo che somigliasse a lui. Mi disse che a giorni sarebbe arrivato e quindi tutto si sarebbe sistemato.”

Poi prosegue: “La stessa cosa che mi fece fare quando postai il video in macchina del 7 maggio, sempre con il loro amico, o quando dissi dalla D’Urso di aver riconosciuto la sua voce: me lo scrisse Marco prima della puntata. Mi pento tantissimo di aver fatto questo ma ero stremata dalle continue e asfissianti richieste di Marco, avvallate sempre dalla Perricciolo e dalla Michelazzo, che insistevano per farmi fare ciò che voleva lui, anche contro la mia volontà.”

Pamela Prati: la dura stoccata contro Barbara D’Urso

Nel corso dell’intervista Pamela Prati si è lasciata andare anche ad alcuni commenti nei confronti delle conduttrici che durante questi mesi l’hanno ospitata nei loro programmi.

La showgirl ha espresso parole di stima nei confronti della Toffanin ma del tutto diverse sono state quelle rivolte nei confronti della D’Urso: “Sicuramente ringrazio Silvia Toffanin. Ho scelto appositamente di confidarmi con lei e le ho pubblicamente chiesto scusa per le mie precedenti interviste. Lei è stata sempre carina e gentile, mi ha messo a mio agio e ha cercato di comprendere il mio stato d’animo. È stata l’unica a capire realmente che stavo malissimo. Non ho inventato niente, sono l’ennesima vittima. Le faccio una domanda: perché, quando a Live-Non è la D’Urso intervistano tutti i personaggi a cui è stato fatto quello che è stato fatto a me, con un sistema che si ripete da dieci anni, gli altri sono vittime e io no? Il motivo è che ho parlato in tv di matrimonio e figli? Ma, quando l’ho fatto, è perché ci credevo e volevo condividere la mia gioia. Per una volta.”

