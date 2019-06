Dieta per dimagrire velocemente: ecco come perdere 5 kg in una settimana, tutti i consigli da seguire

L’estate è ormai alle porte e si è costantemente alla ricerca di una dienta che possa aiutarci a perdere i tanti indesiderati chili in eccesso in pochissimo tempo ma pensare di perdere 5 kg in una settimana seguendo una dieta significa fare il digiuno o azzardare diete pericolose che possono farci stare male. Quindi l’ideale è quello di seguire un programma sano applicando solo alcune accortezze per evitare di mettere a repentaglio la salute. Ecco cosa bisogna fare!

Ecco una serie di suggerimenti che vi aiuteranno a perdere peso in una settimana, vi basterà seguirli con costanza ogni giorno per ottenere i risultati sperati: vi sentirete man mano più leggere e vi verrà la voglia di continuare.

Come perdere 5 kg in una settimana: consigli

Bere acqua ed evitare alcolici ed energy drink

La prima cosa da fare per perdere 5 kg in una settimana è bere tanta acqua evitando birra, alcolici in genere ma anche frullati e energy drink, per non parlare delle cosiddette bevande light: contengono tutte circa 100 calorie ma non soddisfano il nostro appetito. Meglio quindi bere solo acqua che vi aiuterà anche a perdere i liquidi in eccesso e ad accelerare il metabolismo.

Dieta: Cosa magiare e cosa evitare

Anche per quanto riguarda i cibi è necessario fare delle rinunce. Si consiglia di evitare carboidrati (es. pane, riso bianco, pasta, pizza) o comunque tutti gli alimenti portano alla formazione di gonfiore addominale. Invece si consiglia di mangiare prodotti, due o tre porzioni di verdura con poco sale e olio che aiutano a contenere la fame.

Anche per quanto riguarda i cibi è necessario fare delle rinunce. Si consiglia di evitare carboidrati (es. pane, riso bianco, pasta, pizza) o comunque tutti gli alimenti portano alla formazione di gonfiore addominale. Invece si consiglia di mangiare prodotti, due o tre porzioni di verdura con poco sale e olio che aiutano a contenere la fame.

Dieta: fate allenamento e 30 minuti di cardio al giorno

Per perdere peso si consiglia anche di praticare sport. È necessario praticare sport quotidianamente per almeno mezz’ora che possa essere una corsetta, tapis roulant, cyclette o comunque qualsiasi altro sport. L’importante è essere costanti e assumere almeno una tazza di caffè prima dell’allenamento per ottenere energia e affrontare l’attività. Vi consigliamo di fare piegamenti per scolpire i muscoli, affondi e squat per aumentare la massa muscolare. Ricordiamo sempre di consultare il proprio medico prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta o prima di praticare qualsiasi esercizio sportivo.

