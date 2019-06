Non è la D’Urso, Francesca e Gennaro vs Giorgio: scontro in diretta

Non è la D’Urso, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, dopo a notte di passione, si scontrano in diretta con Giorgio Tambellini, video.

Scontro in diretta nella nuova puntata di Non è la D’Urso tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio da una parte e Giorgio Tambellini dall’altra. Dopo aver trascorso gli utimi due mesi nella casa del Grande Fratello 2019 dove si sono lasciati andare anche alla passione, Gennaro e Francesca affrontano le temibili cinque sfere della trasmissione serale di Barbara D’Urso. Dietro una di tali sfere ci sarà proprio Giorgio Tambellini per un ultimo decisivo confronto. L’intesa nata tra Francesca e Gennaro riuscirà a superare le critiche che riceveranno nel corso della nuova puntata dello show di Barbara D’Urso?

