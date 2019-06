Dieta delle ciliegie ecco come perdere 3 kg in una settimana. Tutto quello che c’è da sapere

Le ciliegie sono ottime per depurare il sangue e delle eccellenti alleate della forma fisica!

Includere nel nostro regime alimentare può donare imporati e considerevoli risultati questo grazie alla ricchezza di fibre solubili.

Esse infatti sono formidabili per favorire il senso di sazietà per qualsiasi percorso di dimagrimento. Questi frutti, che apportano meno di 60 calorie a singolo etto, sono anche ricchi di potassio, importante nella lotta contro cellulite.

Tutte queste ragioni hanno fatto si che la dieta delle ciliegie diventasse molto in voga e seguita infatti se si segue il tutto perfettamente è possibile perdere fino a 3 kg in una settimana.

Dieta delle ciliegie: cosa mangiare

La dieta che vi proponiamo oggi che consigliamo di iniziare solo dopo aver consultato il proprio medico e aver ricevuto la sua approvazione. Cosa bisogna mangiare in questa dieta?

Per perdere peso bisogna assumere ogni giorno 20 ciliegie a digiuno ed è strettamente necessario non superare la dose consigliata questo perché essendo un frutto ricco di zuccheri un assunzione elevata non fa bene al nostro corpo ed al regime della dieta.

Colazione. La mattina si consiglia l’assunzione di uno yogurt magro insieme ad una tazza di caffè o di tè. Mentre a meta mattinata quando abbiamo quel lieve languirono si consiglia un frullato di ciliegie e banana, da bere subito senza aggiungere zucchero tuttavia questa dello spuntino non è una regola fissa infatti si può lasciare spazio alla fantasia mischiato anche uno o più frutti.

Pranzo. Per il primo pasto della giornata va bene un’insalata mista sempre condita con poco olio d’oliva il tutto accompagnato con una porzione di riso lessato. Dopo pranzo, per merenda, potete mangiare 100 grammi di ciliegie e un pacchetto di crackers

Cena. Per la cena si consiglia l’assunzione di un bicchiere di succo di ciliegie biologiche, una fetta di pollo alla piastra e un’abbondante porzione di verdure di stagione.

La dieta a base di questo frutto è molto semplice da gestire ed è piuttosto gustosa. Le ciliegie sono un antinfiammatorio naturale, capace di risolvere le problematiche a livello articolare. Questo si deve alla presenza al loro interno degli antociani, ossia degli antiossidanti che agevolano la lotta all’invecchiamento cellulare.

