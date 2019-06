La notizia della rottura con Brandon Cooper è arrivata da poco, ma pare esserci già un nuovo flirt di Irina Shayk, stavolta con il figlio di Clint Eastwood

Una rottura comune, arrivata dopo mesi di rumors che vedevano il suo ex compagno Brandon Cooper legato a un potente feeling con la cantante pop Lady Gaga. Eppure, anche se sembra passato pochissimo dalla loro separazione, Irina Shayk fa ancora parlare di sè.

Le cose con l’attore hollywoodiano non andavano più, e se di mezzo ci sia lo zampino di Lady Gaga non ci è dato saperlo. Nonostante ciò, la Germanotta si era molto alterata per i sospetti ricaduti su di lei dopo la rottura però, e intanto i due hanno comunque deciso di mantenere dei rapporti pacifici e insieme di crescere amorevolmente la figlia nata due anni fa.

Questa volta però, le motivazioni non riguardano più la sua presunta gelosia per la coppia cinematografica in “A star is born” e musicale in “Shallow“. La Shayk infatti balza ora sulle prime pagine del gossip per un’altra relazione sospetta che la vedrebbe coinvolta in prima persona.

Irina Shayk con il figlio di Clint Eastwood: ecco il retroscena

A svelare questo retroscena misterioso è Dagospia, secondo il quale la modella ed ex compagna di Brandon Cooper avrebbe ora una relazione con Scott Eastwood, figlio del celebre attore.

Anche se manca l’ufficialità, secondo il mondo del gossip la coppia sarebbe reale, e non solo. Nonostante i primi pettegolezzi fossero ricaduti su Lady Gaga, ora questo risvolto porta a pensare che invece potrebbe essere stata la Shayk ad aver iniziato una nuova storia già in precedenza, e che si sia vista costretta a chiudere definitivamente con Cooper.

Non ci resta altro da fare se non restare a vedere..

