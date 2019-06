Chi ha detto che rilassarsi e andare in vacanza al mare non permetta di restare in forma? Col fit beach è possibile continuare a perdere grassi. Ecco come..

Gelati, aperitivi, cene e serate con gli amici: si sa, d’estate è difficile rimanere in forma con tutti queste occasioni prelibate continuamente a portata di mano.

Eppure, in questa stagione possiamo comunque mantenerci in forma, anche in riva al mare, nel bel mezzo di una vacanza o di un momento di relax dal lavoro e dalla routine. A renderlo possibile sono gli esercizi del “fit beach“, una pratica semplice e alla portata di tutti che racchiude una serie di esercizi utili a mantenere il corpo in movimento.

E’ stato dimostrato infatti, come anche solo fare una passeggiata di mezz’ora in spiaggia riesca a farci bruciare dalle 300 alle 600 calorie, migliorando il metabolismo e riducendo la ritenzione idrica e la temutissima cellulite. Perché non impegnarsi allora?

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno su tutte le notizie della categoria fitness, CLICCA QUI!

Fit beach: allenarsi in spiaggia non è mai stato così facile. Ecco come fare

Tra le idee più classiche ma sempre efficaci ci sono la corsa sul bagnasciuga, da svolgere in modo misto per mezz’ora: prima 10-15 minuti di corsa leggera, e il tempo restante di camminata veloce, da fare possibilmente in acqua.

C’è poi l’effettiva camminata in acqua, da svolgere per intero fuori dalla terra ferma: in questo caso è fondamentale che l’acqua del mare arrivi alle cosce, se non in vita. Il mare stimolerà le gambe con effetti drenanti e attiverà la microcircolazione.

Ultimo ma non per importanza è sicuramente il nuoto, da sempre una delle attività brucia calorie per eccellenza: in mezz’ora di bracciate si perdono infatti 300 calorie circa. Inoltre, a giovarne sarà il sistema cardiovascolare e tutti i muscoli del corpo che verranno messi in movimento.

Da DRepubblica.it

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Fitness: Scegli il tipo di corsa che fa per te in base alle tue caratteristiche

Cosa mangiare sotto l’ombrellone? Il menu completo da spiaggia

Fitness: tutti gli sport acquatici ideali per allenarsi con il caldo