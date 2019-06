Mara Venier ha raccontato un aneddoto particolare che riguarda Pamela Prati e l’intervista che ha dato inizio a tutto.

Mara Venier, in un’intervista per La Stampa è tornata a parlare di Pamela Prati e di tutto il caos mediatico nato attorno alla sua storia d’amore con l’inesistente Mark Caltagirone.

La conduttrice di Domenica In ha ammesso di aver avuto qualche dubbio già durante l’intervista e che una volta scoperta la verità ha rifiutato di ospitare nuovamente la Prati, nonostante la richiesta della donna.

Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Prati gate: Mara Venier svela un curioso retroscena

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI