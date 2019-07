Il sapone di Aleppo è un prodotto naturale perfetto per la detersione, la salute e la bellezza della pelle. Tutte le proprietà e le indicazioni di questo eccezionale prodotto.

Il sapone di Aleppo porta dietro se una storia antichissima ed è arrivato sino a noi mantenendo le sue caratteristiche naturali che ne fanno un alleato eccezionale per la bellezza e la salute della pelle. La ricetta del sapone è originaria di Aleppo, la città Siriana ed è un sapone a base di olio di oliva e olio di alloro, perfetto per detergere la pelle ma anche per curarla.

Conosciamo tutte le proprietà di questo sapone antichissimo e come utilizzarlo ogni giorno.

Sapone di Aleppo, tutte le proprietà e gli usi di questo antico prodotto

Il sapone di Aleppo, originario dall’omonima città della Siria, vanta una tradizione millenaria ed è un ottimo alleato per detergere la pelle e trattarla in modo efficace e delicato. Il suo contenuto di olio di oliva ma soprattutto di olio di alloro, ne fa un trattamento di bellezza unico.

Il sapone di Aleppo è un detergente adatto a tutte le pelli colpite da patologie come l’acne o la dermatite. Se applicato e lasciato agire qualche minuto lenisce la pelle e la rende pulita e morbida.

Il sapone di Aleppo è un detergente puro, creato senza l’utilizzo di sostanze chimiche nocive e può essere applicato su pelle colpita da eczemi e anche da dermatite seborroica. Ottimo anche per lavare i capelli in modo naturale. In commercio si trovano diverse linee di prodotti che promuovono il sapone di Aleppo in forma naturale, in panetto di sapone, o anche in forma liquida, ma l’originale è senza dubbio il panetto di sapone. La percentuale di olio di alloro presente nella formulazione distingue varie tipologie di sapone di Aleppo, minore è la quantità di olio di alloro e più il detergente è adatto alle pelli delicate. Un prodotto che non dovrebbe mai mancare nella beauty routine quotidiana.

