Il Jade Roller sembra essere uno degli strumenti di bellezza amato da Megan Markle che ne ha fatto l’alleato anti age numero uno della sua beauty routine.

Il Jade Roller rappresenta una delle ultime tendenze nel mondo degli strumenti di bellezza per la pelle del viso. Un rullo di giada che roteato sul viso stimola il micro circolo e distende i tratti diventano un validissimo alleato bella beauty routine giornaliera.

Il Jade Roller è formato da un manico alle cui due estremità sono fissati due pietre di giada una più piccola per il contorno occhi e l’altra più grande per il viso. La pietra di giada, secondo la medicina tradizionale cinese, possiede diverse proprietà curative, calmanti e riequilibranti.

Come si utilizza il Jade Roller

Il Jade Roller deve essere roteato su viso e collo con movimenti che vanno dal basso verso l’alto. Il massaggio che si crea con il roller apporta molti benefici alla pelle del viso. Per prima cosa stimola la circolazione sanguigna rendendo la pelle luminosa e inoltre aiuta ad eliminare eventuali gonfiori e ristagni di linfa soprattutto nella zona contorno occhi.

Se si ripone il rullo in frigorifero, sarà un eccezionale trattamento di bellezza per il viso e aiuterà l’eliminazione di borse e occhiaie. Il Jade Roller si può acquistare on line ed il suo prezzo varia da un minino di 5.00 euro ad un massimo di 60 euro ed è davvero alla portata di tutti. Passarlo sul viso e sul collo almeno una volta ogni due giorni vi regalerà una pelle luminosa, più soda e distesa. Il rullo di giada aiuterà i trattamenti di bellezza a penetrare in profondità nella pelle e una volta provato non se ne potrà più fare a meno. Questo dispositivo potrà essere utilizzato sia dalle donne che dagli uomini.

