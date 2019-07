La Banana Powder è una cipria dal tono giallo banana capace di illuminare e mimetizzare ogni tipo di imperfezione regalando un incarnato perfetto. Ecco come prepararla in casa.

La Banana Powder è la cipria del momento, quella che tutte vorrebbero nel loro beauty ma che in italia ancora non si trova facilmente. Una cipria correttiva senza pari in grado di rendere perfetto qualsiasi incarnato, mimetizzare anche le occhiaie più scure e amata per questo dai migliori makeup artist in tutto il mondo.

La cipria color banana però, se non la si trova facilmente in commercio si può preparare in casa con pochi e semplici ingredienti reperibili facilmente on line. Scopriamo come crearla con le nostre mani.

Come creare la Banana Powder fai da te

Per creare la Banana Powder fai da te, avrete bisogno di:

11 grammi di amido di mais o di riso

3 grammi di biossido di titanio

0,1 grammi di Dry FLo

0,3 grammi di ossido giallo (per le pelli chiare 0,2 grammi)

10 gocce di olio di jojoba

5 gocce di fragranza a scelta

Seguendo tutto il procedimento indicato nel video tutorial, potrete preparare una Banana Powder fatta in casa che non avrà nulla da invidiare alla blasonata originale. Potrete ridurre la ricetta miscelando soltanto amido di mais e ossido giallo o divertirvi ad acquistare i prodotti indicati in elenco, per creare un prodotto più performante.

