Una novità assoluta che sta spopolando sul web e tra le ‘makeup addict’. Una mini lavatrice giocattolo per lavare la famosa spugnetta per il trucco, la beauty blender.

La beauty blender, la spungnetta per il trucco più amata dai truccatori professionisti e dalle appassionate di trucco, sembra non dover più essere destinata alla detersione a mano sotto il getto dell’acqua corrente, ma grazie ad una famosissima You Tuber, Tiffany Linette Davis, potrà essere lavata in una mini lavatrice giocattolo destinata alle bambole.

L’idea bizzarra che ha avuto questa star di Instagram e You Tube ha fatto letteralmente impazzire tutti gli utilizzatori dell beauty blender che sono corsi ad acquistare una lavatrice giocattolo per la loro spugnetta preferita.

Mini lavatrice per la beauty blender, la nuova beauty follia che spopola sul web

L’idea originale di utilizzare la mini lavatrice per bambole per lavare la Beauty blender o le altre spungette per makeup è venuta all’eccentrica makeup artist e diva di YouTube e Instagram Tiffany Lynette Davis che dai suoi account, ha dimostrato ai suoi followers come sia possibile detergere in modo semplice la spugnetta per il trucco utilizzando una mini lavatrice giocattolo.

Questi piccoli elettrodomestici infatti sono dotati di batterie e di sistemi di centrifuga e scarico, per questo, possono essere riempiti di acqua e sapone e procedere ad un ciclo accurato di detersione. Basterà eliminare l’acqua saponata e sporca attraverso il piccolo tubicino di scarico in dotazione, riempire di acqua pulita l’oblò e procedere al ciclo del risciacquo. Un divertente esperimento che però ha mandato le appassionate di trucco in visibilio e ha fatto impennare le vendite di lavatrici per bambole!

