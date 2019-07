L’estate è arrivata ma non per questo si deve rinuciare al makeup ed in particolare al contouring, ecco come realizzarlo soltanto con i prodotti in polvere.

Il contouring si può tranquillamente definire il potere del makeup, la tecnica in grado di plasmare i contorni del viso, scolpirli e metterne il luce i pregi nascondendo i difetti. Perché rinunciare a questa tecnica soltanto perché è estate? La si può realizzare anche con i prodotti in polvere e non soltanto con quelli in crema decisamente più adatti ai mesi più freddi.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Autoabbronzanti: istruzioni per l’uso

Scopriamo come eseguire un perfetto contouring in polvere seguendo tutte le indicazioni del video tutorial che abbiamo selezionato per voi.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come realizzare un perfetto contouring in polvere, il video tutorial

Per realizzare il contouring in polvere, avrete bisogno di una palette per il contouring che comprenda la presenza di terre scure e chiare in diverse gradazioni, degli illuminanti e anche dei blush tra il rosa e il pesca. Potrete anche reperire i singoli prodotti scegliendo tra quelli che più si adattano al vostro sottotono di pelle. Seguendo tutte le istruzioni del video tutorial potrete scolpire i vostri lineamenti anche in questi meravigliosi mesi estivi.

->>>GUARDA ANCHE:

Chi sono i makeupartist delle star, la foto gallery

Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

Makeup: trucco anti caldo senza fondotinta-VIDEO-

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI