Se state aspettando l’arrivo di un meraviglioso bambino, ecco per voi una lista di nomi bellissimi che iniziano con la lettera ‘T’. Regalare il nome al proprio figlio è un atto di grande amore ma anche di forte responsabilità, per questo la scelta dovrà essere ben ponderata.

Se non sapete come chiamare il vostro bambino, lasciatevi ispirare dai nomi selezionati per voi. Quando arriverà quello giusto, lo scoprirete, perché il vostro cuore batterà più forte.

Tommaso: nome di origine aramaica, significa ‘gemello ‘.

Tiziano: nome di origine latina, significa ‘difensore ‘.

Tobia: nome di origine ebraica, significa ‘gradito al Signore ‘.

Tancredi: nome di origine tedesca, significa ‘consigliere geniale ‘.

Teo: nome di origine greca, significa ‘Dio’.

Tobias: nome di origine ebraica, significa ‘gradito al Signore ‘.

Tito: nome di origine latina, significa ‘che difende ‘.

Timothy: nome di origine greca, significa ‘che onora Dio’.

Tomaso: nome di origine aramaica, significa ‘gemello’.

Teodoro: nome di origine greca, significa ‘dono di Dio’.

Timoteo: nome di origine greca, significa ‘che è stimato da Dio ‘.

Tiberio: nome di origine latina, significa ‘che proviene dal Tevere ‘.

