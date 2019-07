5 motivi per cui saltare i pasti è pericoloso per la salute

Una dieta sana rafforza il sistema immunitario, previene molte malattie e promuove il tuo benessere. Ecco cinque motivi per cui la denutrizione può essere pericolosa per la tua salute.

Alimentarsi nel modo corretto è essenziale per essere sani ed in forma. Ingerire cibo eccessivo è dannoso per la salute ma anche la nutrizione ha effetti dannosi. Scopri cosa accade al corpo quando non mangi abbastanza.

5 motivi per cui non mangiare abbastanza è pericoloso

Stocchi più grasso

Uno dei motivi più importanti per non saltare i pasti è l’aumento di peso. Infatti, saltare i pasti può avere gravi conseguenze sulla salute e farti ingrassare. Quando il corpo viene privato dei nutrienti essenziali per il suo corretto funzionamento, inizia a immagazzinare il grasso. Inoltre, il corpo inizia a immagazzinare il grasso come misura di sicurezza nel caso in cui venga di nuovo privato. In questo tipo di situazione, il cervello si nutrirà di depositi di grasso.

Hai uno squilibrio ormonale

La nutrizione insufficiente può portare a uno squilibrio ormonale. Quando la persona salta un pasto, il corpo è stressato ed è in allerta. In questo tipo di situazione, il corpo produce molto cortisolo. Questa sostanza è anche chiamata ormone dello stress e promuove l’aumento di peso se viene prodotta in grandi quantità.

Inoltre, alti livelli di cortisolo possono anche interrompere i livelli di insulina nel corpo. Questo può portare a disturbi come il diabete o la stanchezza.

Hai meno energia

Un rapido metabolismo favorisce la perdita di peso, ma questa operazione non può essere eseguita senza energia. Infatti, il metabolismo regola l’energia nel corpo trasformando le calorie del cibo in energia. Pertanto, saltando i pasti, non fornisci al tuo corpo abbastanza energia per elaborare il cibo, e questo non ti renderà più snella. Una mancanza di energia può anche causare affaticamento e problemi emotivi.

Fai le scelte sbagliate

Saltare i pasti priva il corpo di sostanze nutritive e provoca una sensazione di fame. Quando la persona ha fame, spesso desidera mangiare cibi che non sono necessariamente buoni per la loro salute. Uno studio condotto dall’Imperial College di Londra ha dimostrato che le persone che saltano la colazione hanno maggiori probabilità di mangiare cibi ipercalorici rispetto alle persone che hanno fatto una colazione equilibrata.

Eccedi col cibo

Questo potrebbe sorprenderti, ma la denutrizione può causare l’eccesso di cibo. Infatti, la cattiva alimentazione provoca un disturbo ormonale che può incoraggiare la persona a consumare di più e in qualsiasi momento. Può anche causare la bulimia che è caratterizzata da un’eccessiva assunzione di cibo che può durare alcuni minuti o ore. La bulimia può anche causare problemi di digestione, ipertensione e problemi ai reni.

Pertanto, se si desidera perdere peso, saltare i pasti non è l’opzione migliore. Optare per una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura ed esercizio fisico.

