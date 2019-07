Temptation Island 2019, Ilaria sbotta contro il fidanzato Massimo dopo aver visto alcuni filmati: “cog**one, chissà quante corna ho”.

La terza puntata di Temptation Island 2019 è stata amara non solo per Nunzia che non è riuscita a tornare con Arcangelo e per Katia che si è trovata di fronte al fidanzato Vittorio che cercava di baciare la single Vanessa, ma anche per Ilaria che nei filmati del fidanzato Massimo trova conferma ai suoi dubbi su presunti tradimenti. Secondo Ilaria, infatti, se Massimo riesce a lasciarsi andare con un’altra ragazza sotto gli occhi delle telecamere, sicuramente non si farà problemi nella vita di tutti i giorni. Di fronte ai fimati, Ilaria, così, sbotta contro il fidanzato.

Temptation Island, Ilaria tradita da Massimo? “Cog**one, chissà quante corna ho”

Delusa, arrabbiata e amareggiata: Ilaria appare così di fronte ai nuovi filmati del fidanzato Massimo, sempre più vicino alla single Elena. “Se devo pensare a ciò che mi fa stare bene allora non è proprio giusta Ilaria perché non mi fa stare bene. Tu mi piaci anche quando ridi. Sai che c’è? Delle volte penso che mi piace farti stare bene. Penso che sei tanta roba”, dice Massimo alla tentatrice.

Ilaria si rende conto che il trasporto che Massimo prova per la single Elena è sempre più forte. Il fidanzato di Ilaria e la tentatrice, infatti, si avvicinano a tal punto che lui le chiede un bacio. Di fronte a tale gesto, Ilaria sbotta: “Mi rendo conto di avere accanto un cog**one. Ho le corna. E io stavo dentro casa a chiedermi se stesse bene. Questo voleva un figlio da me. Me l’ha chiesto lui. Lui non la bacia solo perché altrimenti gli finisce la vacanza. Io ora ho bisogno di Javier”. Ilaria, così, si rifugia tra le braccia del tentatore.

