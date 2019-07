Temptation Island 2019, dramma per Katia: “che batosta”

Temptation Island 2019, dramma per Katia. Cambia il percorso della Fanelli nel villaggio dell’amore dopo un video di Vittorio: “che batosta”.

Dopo essersi mostrata spensierata durante le prime due puntate, per Katia Fanelli, il percorso nel villaggio di Temptation Island 2019 cambia totalmente dopo il video del fidanzato Vittorio che ha visto nel corso della terza puntata.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island 2019, Vittorio cerca di baciare una tentatrice e Katia sbotta: “che batosta”

Dopo essersi lamentata di non aver visto video del fidanzato Vittorio, Katia viene accontentata durante la terza puntata di Temptation Island 2019. Vittorio, infatti, si lascia andare con la tentatrice Vanessa che cerca anche di baciare spiazzando letteralmente Katia che non nasconde la propria delusione ammettendo di aver ricevuto una batosta perchè non si aspettava di vedere il fidanzato così sciolto con un’altra ragazza. “Cog**one sei e cog**one rimani. Ma vaffan**lo. Si è svegliato. E il modo in cui ballava? Il ballerino! Adesso voglio vedere il ‘vero innamorato’ cosa fa”, dice Katia in un primo momento per poi aggiungere – “Sento un po’ di fastidio. Io questo Vittorio innamorato, che ha occhi solo per me non lo vedo. Lo vedo tranquillo, preso a parlare con questa ragazza. Non lo vedo trattenuto. A me fa piacere, perché merita veramente una donna che provi un sentimento per lui”, dice Katia.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island, Arcangelo: “ecco perchè non torno con Nunzia”

“Stamattina appena mi sono svegliato pensavo a Vanessa, ieri sera mi veniva proprio di baciarla” – dice Vittorio mentre la Fanelli, dopo aver visto il tentativo di Vittorio di baciare la single Vanessa, aggiunge – “Non era così tanto innamorato di me. Mi lamentavo che non vedevo video, ora ne ho visti due e mi sono bastati. È stata una batosta”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI