Temptation Island 2019, colpo di scena al falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo: lei lo supplica di tornare insieme, ma lui dice no. Ecco perché

Colpo di scena durante la terza puntata di Temptation Island 2019. Nunzia e Arcangelo si ritrovano nuovamente davanti al faò per un ulteriore confronto e, nonostante sia stato lui a baciare una tentatrice, è Nunzia a chiedere di poter tornare insieme scatenando la dura reazione del web.

Temptation Island 2019, Arcangelo spiazza tutti: “non posso tornare con Nunzia, ecco perché”

Dopo aver deciso di chiudere la storia con Arcangelo, Nunzia fa un passo indietro. “Non sono qui per giudicarti come ho sempre fatto e non permetto a nessuno di giudicarti. Sono qui perché questi giorni mi sono serviti di più di quelli nel villaggio. Sono consapevole dei miei errori. Ho capito che per come ero diventata potevi pensare che il mio sentimento fosse diminuito. Ero sempre pronta a farti la guerra. Ora ho capito cosa intendevi quando dicevi: ‘Non sei più Nunzia ma una nemica’. Facciamo il gioco della verità, non quella della colpa”, spiega la fidanzata.

A stupire, però, è la reazione di Arcangelo che afferma di non poter tornare con lei:

“La verità è che tu non meriti quello che sono io. Hai visto un uomo di mer**. Non ci sono giustificazioni, nemmeno il fatto che tu fossi possessiva. Io non ti merito. Per quanto io mi possa sforzare non riuscirò mai a renderti felice. Quello sbagliato sono io. Dovevo uscire di qui cambiato ma sono l’Arcangelo di sempre, quello che fa le caz**te. Un ragazzo fidanzato non dovrebbe permettersi di fare quello che ho fatto. Per come sono oggi, non riuscirò mai a renderti felice. Io mi sono rotto del pensiero di non riuscire a farti stare bene. Non mi è arrivato nemmeno un tuo video questo dimostra che sei stata lì ad aspettare me che sono un uomo di mer**. Io questo sono. Posso limare ma non posso cambiare completamente”.

Nunzia non sente ragione e la sua intenzione è tornare con l’uomo con cui ha diviso gli ultimi tredici anni della sua vita:

“Il sentimento c’è. Io senza di te non sto bene perché mi manchi, perché mi preoccupo di te. Io sono pronta a porgerti la mia mano se anche tu mi porgi la tua”.

Arcangelo, però, non è dello stesso parere:

“Tu non meriti queste cose, meriti l’opposto. Hai bisogno di un ragazzo che ti valorizzi. Quante volte ci ho provato? Non sono capace di essere stabile, di non fare caz**te. Farei più bella figura a dirti sì e poi tornare a fare caz**te. Ci pensi, ci pensi e ci pensi e poi capisci che è la cosa migliore. Per me la cosa più bella è vedere felice Nunzia, se lei non è felice faccio un passo indietro. Io ci starò male ma devo essere freddo per capire che standoti vicino ti farei male. Io sparirò, solo così tu potrai capire”.

