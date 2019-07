Riso e mela: perché assieme consentono di perdere 5 kg

Fretta di perdere peso? Con la dieta a base di riso e mele è possibile buttare già fino a 5 kg in una sola settimana.

L’obiettivo essenziale di questo regime alimentare è depurare l’organismo e arricchirlo di vitamine e fibre. Per riuscirci impone di seguire un’alimentazione a base di poche calorie, capace di far smaltire i liquidi in eccesso.

I 2 must – Occorre tenere presente, che anche una buona dieta non funziona se non è affiancata da una sana e costante attività fisica, e da un’attenzione particolare all’idratazione, pari a 2 litri di acqua al dì.

Dieta del riso e della mela: come funziona

Trattandosi di un programma abbastanza severo, è importante non oltrepassare mai i 7 giorni.

Vediamo assieme lo schema da seguire:

Lunedì – Si parte con un bicchiere di latte, un caffè, una fetta biscottata, una galletta di riso e una mela. A metà mattina si procede con due mele. Per pranzo ok a 150 g di nasello al vapore, con dell’insalata mista e due gallette di riso. Per merenda un centrifugato a base di mele, banane e mirtilli. Quindi per cena 70 g di riso integrale con zucchine, un uovo sodo e una mela.

Martedì – Per colazione uno yogurt di riso con cereali integrali, un caffè, una mela, due noci. Per spuntino un’arancia e una mela. Per pranzo via libera a 70 g di riso basmati con olio crudo, 100 g di bresaola e un’insalata mista. Per merenda una banana e una mela e per cena due uova sode con broccoli bolliti conditi con olio e limone. Per finire una mela.

Mercoledì – Al mattino un bicchiere di latte, un caffè, una galletta di riso, due biscotti integrali e una mela. A metà mattinata una mela. Per pranzo possono andare 100 g di petto di pollo alla piastra, degli spinaci lessi conditi con olio e limone, e due gallette di riso. A metà pomeriggio una pera e una mela. Per cena due peperoni al forno ripieni di riso, 50 g di ricotta e una mela.

Giovedì – Si parte con una colazione a base di un caffè, uno yogurt magro con cereali integrali, una mela e tre noci. Come spuntino un’arancia e una mela. Per pranzo 100 g di ricotta, un’insalata mista e due gallette di riso. A merenda una mela e una spremuta d’arancia. Infine per cena 80 g di riso basmati, una porzione di pollo al curry e una mela.

Venerdì – Si comincia con un bicchiere di latte, due fette biscottate integrali e una mela. Come spezza fame una mela e una pera. Per pranzo 120 g bresaola con rucola condita con olio, sale e limone, e due gallette di riso. Per merenda un’arancia e una mela. Per cena 80 g di risotto ai funghi, due finocchi e una mela.

Sabato – Si apre con uno yogurt di riso con cereali integrali, tre noci e una mela. A metà mattino una mela. Per pranzo 60 g di riso al pomodoro e dei broccoli cotti al vapore. Per merenda una spremuta d’arancia e una mela. Poi per cena un minestrone di verdure, un uovo sodo e due gallette di riso.

Domenica – L’ultimo giorno della settimana si comincia con un bicchiere di latte, due fette biscottate integrali, una mela e due noci. Una mela e una banana sono perfette come spuntino. Per pranzo invece 60 di riso allo zafferano e un’insalata mista. A metà pomeriggio due mele. Per finire, alla sera. del petto di tacchino alla piastra con spinaci lessi conditi con olio e limone, e due gallette di riso.

