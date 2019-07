Temptation island 2019 – Nunzia e Arcangelo: il falò di confronto finale tra la coppia di fidanzati napoletani riserva un clamoroso colpo di scena. E lei non ne esce bene

Sei stagioni ma una scena così non si era mai vista: uno dei momenti più attesi della terza puntata di Temptation Island 2019 era il confronto finale tra Nunzia e Arcangelo che la settimana scorsa avevano deciso di lasciarsi.

Lei ha chiesto di rivederlo, per chiarire alcune cose e vedere se c’è spazio per un ripensamento, per ricominciare da dove avevano interrotto. Non è andata come lei voleva e il popolo del web adesso la massacra.

Temptation Island, Nunzia ci prova sino alla fine ma è addio

In tredici anni di fidanzamento Nunzia e Arcangelo sono cresciuti insieme, ma alla fine lui si è reso conto di non essere mai maturato, mai cambiato per venire incontro alla sua compagna. Ecco perché non possono andare avanti insieme. L’esperienza a Temptation Island 2019 è servita a farglielo capire e il ragazzo ha deciso di affrontare un’ultima volta la sua fidanzata per confessare che adesso vuole prendersi del tempo per crescere.

A qualche giorno dal falò dell’addio a Temptation, la Sansone credeva ancora di poter recuperare il rapporto: “Ho riflettuto tanto da sola e voglio incontrarlo di nuovo per dirgli quello che penso, non lo facevo da tanto tempo.

Ho capito dov’erano i miei errori e che era giusto parlargli ascoltare la sua verità. Spero solo che sia sincero e dica le cose vere. Ci posso anche riprovare, ma solo se è una volontà reciproca”.

E quando Arcangelo si presenta, gli dice che non è lì per giudicarlo come ha sempre fatto e non vuole nemmeno che lui sia giudicato dagli altri. Ma il fidanzato è lì solo per prendersi tutte le colpe: “Non ho bisogno di giustificazioni, tu non meriti un uomo così,. Sono io che non ti merito. Io mi sono sempre sforzato anche se mi sentivo diverso.

Spesso ti ho detto che non sono una persona stabile, per quanto io mi possa sforzare so che non ti renderò mai felice. Io uscirò di qui e dovrò essere diverso. So di essere sbagliato ma per come sono io oggi non ti farei felice. Mi sono rotto che per quanto io possa sforzarmi non sarò mai come meriteresti”.

Una confessione shock, quella che segna il futuro di una delle coppie di Temptation Island 2019 “Tu non puoi pensare sempre a me che sono un uomo di m**da. Questo sono e non posso cambiare completamente. Io non posso ferirti sempre. Quello che hai visto mi hai fatto stare male, non te lo meriti”. Nunzia cerca di venirgli incontro, dicendo che anche lei ha sbagliato cercando sempre di giudicarlo invece di comprenderlo.

Così facendo però secondo molti che stanno guardando il docu reality di Canale 5, ha dimostrato di essere solo uno zerbino: lui ha ammesso di esser uscito più volte con gli amici per i fatti suoi, di nascosto, di non averla mai trattata come meritava e ne esce alla grande. Lei invece pur di non mollarlo, si è aggrappata come una cozza allo scoglio fino alla fine. E non è servito a niente, perché la prima coppia di Temptation Island 2019 è scoppiata.

