Come disegnare le sopracciglia in modo perfetto-VIDEO-

Le sopracciglia sono un particolare fondamentale nel viso di una donna. Ecco come disegnarle in modo perfetto ogni giorno.

Avere sopracciglia ben definite, folte e pulite è uno degli obiettivi giornalieri di tutte le donne, ma molto spesso rappresenta anche un cruccio visto che sono molte le persone che le anno rade, poco definite e con un arco sopraccigliare incompleto. Tutte queste persone infatti, dovranno disegnarle ogni mattina con prodotti specifici e in molti casi si preferisce di gran lunga il microblanding per averle tatuate e perfette per molti mesi.

Per tutte coloro escludano l’intervento estetico di microblanding, ecco tanti consigli per disegnare le sopracciglia ottenendo un effetto molto naturale.

Come disegnare le sopracciglia in modo perfetto, il video tutorial

Esistono molti prodotti per ridefinire le sopracciglia, soprattutto nelle nuove formulazioni in gel o marker, ma la matita resta lo strumento più semplice ed efficace per andare a ridisegnare e rinfoltire l’arco sopraccigliare. Acquistare una matita per sopracciglia a pasta dura e waterproof si rivelerà la scelta più giusta.

La prima cosa da fare sarà eliminare eccessi di prodotti di makeup come il fondotinta con un pennello da trucco intriso di cipria e poi, seguendo le indicazioni del video tutorial, eseguire dei piccoli tratti con la matita per rendere il tratto più naturale possibile.

