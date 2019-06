Tutti i consigli e i prodotti makeup waterproof per chi non vuol rinunciare al trucco anche al mare o in piscina.

L’estate è la stagione in cui il sole regala a tutti la possibilità di avere un colorito più sano ma non tutte le donne sono disposte o possono esporsi al sole senza un minimo di makeup che le faccia sentire a proprio agio.

Esistono persone che per esempio hanno delle sopracciglia davvero poco folte e necessitano di un infoltimento quotidiano con il makeup, oppure altre che presentano delle cicatrici importanti che non espongono volentieri o chi per esempio, essendo una ‘makeup addict’ non rinuncia al filo di mascara e matita che rendono lo sguardo magnetico o alla base viso che nasconda imperfezioni come le cicatrici da acne.

Insomma, per tutte coloro a cui non basta un viso acqua e sapone, ecco i consigli giusti e i prodotti per affrontare l’estate con il makeup giusto, quello resistente a caldo, acqua e sudore.

Makeup waterproof: tutti i prodotti ‘must have’ per l’estate

Per tutte coloro amano indossare il makeup anche in estate e anche al mare e in piscina, ecco tutti i prodotti waterproof che non possono assolutamente mancare nel beauty dell’estate. I prodotti perfetti per la base viso, le sopracciglia, gli occhi, le labbra ed il corpo scelti per voi tra i prodotti di alta profumeria e low cost.

Il fondotinta

Il fondotinta waterproof dovrà essere applicato in modo relativamente veloce in quanto la sua texture sarà piuttosto setosa e matificante e tenderà ad asciugare presto. Per la versione compatta l’applicazione andrà fatta con una spugnetta, mentre per la liquida andrà bene anche un pennello da fondo.

Base viso Shiseido UV Protective Compat Foundation

Kiko Unlimited, fondotinta a lunga tenuta

Il blush

Non potrà mancare un tocco di blush che dona un immediato aspetto sano all’incarnato. La formulazione potrà essere in crema e a lunga tenuta e potrà essere applicato picchiettando delicatamente con le dita.

Lancome, Blush Portable Stickù

Wycon CHEEK ME UP BLUSH IN STICK IN FORMATO MINI CHUBBY

Sopracciglia

I prodotti per le sopracciglia waterproof si applicheranno con l’apposito pennellino e regaleranno un effetto naturale e duraturo.

Makeup forever AQUA BROW WATERPROOF EYEBROW CORRECTOR

Kiko Lasting Eyebrow Gel

Matita Occhi

Che sia nera, marrone o colorata, la matita occhi dovrà restare impeccabile tutto il giorno. Ecco due proposte secondo noi molto valide.

MAC COSMETICS PRO LONGWEAR EYE LINER

Essence matita occhi a lunga durata

Mascara

Il mascara volumizzante ed allungate sarà essenziale e potrà essere anche l’unico prodotto makeup per gli occhi. Rigorosamente nero, renderà lo sguardo magnetico.

Dior DIORSHOW WATERPROOF

L’Oreal MASCARA PARADISE WATERPROOF

Labbra

La tinta labbra è la soluzione perfetta per colorare il vostro sorriso a prova di acqua e caldo.

Too Faced Melted Lipstick

Wycon LIQUID LIPSTICK ROSSETTO LIQUIDO FINISH OPACO

Corpo

Per mascherare imperfezioni come cicatrici, varici evidenti sulle gambe e altre problematiche sulla cute, esistono dei fondi molto coprenti e resistenti all’acqua che si possono applicare con una spugnetta per un effetto anti imperfezione molto naturale.

Covermark Foundation Waterproof

Vichy Dermablend

